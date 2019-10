Real observa tensão entre Mbappé e Tuchel no PSG enquanto sonha com francês

Real Madrid segue interessado em atacante francês e o observa no Paris Saint-Germain. Ele vive momento de tensão com o técnico Thomas Tuchel

"É momento de assumir mais responsabilidades. Talvez no , ou quem sabe em outro lugar", disse Mbappé em maio, quando venceu o prêmio de craque da . O francês causou um terremoto no futebol local e está consolidado no clube. O jogador era consciente, já nesse momento de que, para Tuchel, Neymar seguia como protagonista.

Na última terça-feira, depois de marcar um hat-trick contra o Club Brugges, Mbappé voltou a deixar uma mensagem ao alemão por ficar no banco de reservas:

"Queria demonstrar o difícil que é prescindir de mim", disse na ocasião. A relação não se consolidou nos últimos meses e isso pode fazer com que o garoto francês busque uma mudança de ares em 2020. São as últimas informações que transcendem no Parc des Princes. O , conforme publicado pelo AS, o quer como próximo Galáctico.

Tuchel sempre declarou que é preciso proteger Mbappé. Embora seja considerado um dos melhores do mundo, o alemão é consciente de que tem que manter a calma com seu jogador. No entanto, Mbappé já sonha em ganhar a Bola de Ouro e os . Sua ambição contrasta com a tranquilidade do técnico.