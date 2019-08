Real Madrid x Valladolid: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Merengues entram em campo neste sábado (24), pela segunda rodada do Campeonato Espanhol; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Mirando seguir 100% no Campeonato Espanhol, o recebe o neste sábado (24), às 14h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela segunda rodada da Liga. A partida terá transmissão ao vivo do canal Espn . Aqui, na Goal, você também acompanha tudo!

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Real Madrid x Valladolid DATA Sábado, 24 de agosto LOCAL Santiago Bernabéu HORÁRIO 14h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto:Getty Images)

A partida terá transmissão para o Brasil no canal Espn Brasil. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

REAL MADRID

Em meio a rumores sobre uma possível contratação de Neymar, o líder do Campeonato Espanhol, Real Madrid, faz o seu primeiro jogo da temporada no Santiago Bernabéu. No entanto, os torcedores não poderão ver de perto Eden Hazard, maior contratação do clube para a temporada. O belga, com lesão muscular, segue fora.

Além do ex-jogador do , o técnico Zinedine Zidade não poderá contar com Luka Modric, que cumpre suspensão automática após o cartão vermelho contra o , na última rodada.

Mais artigos abaixo

VALLADOLID

Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Isco, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Vinícius Jr.

Também vindo de vitória na estreia do Campeonato Espanhol, o Valladolid deve ter a ajuda de Enes Unal no ataque, enquanto Andriy Lunin, Javi Sanchez e Jorge de Frutos, estão liberados, após o Real Madrid retirar as cláusulas que impediam os jogadores de atuarem contra os merengues.

Provável escalação do Valladolid: Masip; Moyano, Salisu, Olivas, Nacho; Antoñito, Mohamed, Míchel, Plano; Guardiola, Unal.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA 2 (5) x (4) 2 Real Madrid Amistoso de clubes 11/08/2019 1 x 3 Real Madrid 17/08/2019

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Real Madrid La Liga 01/09/2019 16h Real Madrid x La Liga 14/09/2019 8h

VALLADOLID

JOGO CAMPEONATO DATA Breschia 2 x 1 Valladolid Amistoso de clubes 10/08/2019 1 x 2 Valladolid La Liga 18/08/2019

Próximas partidas