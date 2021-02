Real Madrid x Valencia: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Duelo acontece neste domingo (14), pela 23ª rodada da La Liga; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Querendo diminuir a diferença para o líder da La Liga, o Real Madrid recebe o Valencia neste domingo (14), no estádio Alfredo Di Stéfano, a partir das 12h15 (de Brasília), pela 23ª rodada. A partida terá transmissão ao vivo na Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, o torcedor acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Real Madrid x Valencia DATA Domingo, 14 de fevereiro de 2021 LOCAL Alfredo Di Stéfano, Madrid, ESP HORÁRIO 12h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Real quer se aproximar do líder do espanhol / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo no Fox Sports, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor também segue o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

REAL MADRID

A equipe de Zinedine Zidane tenta aumentar a boa sequência construída nos dois últimos jogos, quando venceu Elche e Getafe. Com vários desfalques, o time se preparou durante a semana com vários jogadores da base. Entre ausências e dúvidas para o jogo contra o Valencia estão Eden Hazard, Eder Militão, Sergio Ramos, Marcelo, Rodrygo, Odriozola e Valverde.

No último jogo, Zidane utilizou três garotos formados nas categorias de base: Marvin Park (20 anos), Sergio Arribas (19 anos) e Víctor Chust (20 anos).

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Nacho, Varane, Mendy; Park, Casemiro, Modric, Isco; Asensio, Benzema e Vinícius Jr.

VALENCIA

Do outro lado do confronto, o Valencia quer subir para a primeira parte da tabela de classificação. Carlos Soler, antes dúvida para a escalação de Javi Gracia, treinou normalmente nesta semana e tem tudo para ser titular no duelo de domingo.

Provável escalação do Valencia: Domenéch; Correia, Gabriel Paulista, Guillarmón, Gayà; Wass, Soler, Racic, Guedes; Vallejo e Gómez.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Huesca 1 x 2 Real Madrid La Liga 6 de fevereiro de 2021 Real Madrid 2 x 0 Getafe La Liga 9 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Real Valladolid x Real Madrid La Liga 20 de fevereiro de 2021 17h (de Brasília) Atalanta x Real Madrid Liga dos Campeões 24 de fevereiro de 2021 17h (de Brasília)

VALENCIA

JOGO CAMPEONATO DATA Valencia 1 x 0 Elche La Liga 30 de janeiro de 2021 Athletic Bilbao 1 x 1 Valencia La Liga 7 de fevereiro de 2021

Próximas partidas