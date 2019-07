Real Madrid x Tottenham: onde assistir, escalações, horário e mais informações

Clássico europeu será disputado nesta terça-feira (30), pela semifinal da Audi Cup

Alerta de jogão! e entram em campo nesta terça-feira (30), às 13h (de Brasília), em partida válida pela semifinal da Audi Cup. O amistoso será transmitido ao vivo pelo canal Espn .

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Confira mais informações sobre a partida!

REAL MADRID X TOTTENHAM: DATA, HORA, LOCAL

JOGO Real Madrid x Tottenham DATA Terça-feira, 30 de julho de 2019 LOCAL Allianz Arena - HORÁRIO 17h (de Brasília)

REAL MADRID X TOTTENHAM: INFORMAÇÕES

A tranquilidade está passando longe do Real Madrid durante a pré-temporada. Após ter perdido o primeiro amistoso para o de Munique por 3 a 1, e ter vencido o nos pênaltis por 3 a 2, a equipe comandada por Zinedine Zidade sofreu uma goleada de 7 a 3 para o Atlético de Madrid e agora entra em campo pressionado.

Gareth Bale, que se envolveu em polêmica com o treinador e viu o seu nome dado como certo no futebol chinês, no último doming (29), a BBC apontou que o clube merengue considera como desfeita a negociação.

Provável escalação do Real Madrid: Courtois, Carvajal, ​Ramos, Nacho, ​Marcelo, ​Kroos, ​Modric, ​Hazard, Vinicius, Jovic y ​Benzema.

Do outro lado, o Tottenham chega após ser derrotado pelo por 2 a 1.

Os Spurs entram na temporada de volta ao mercado de transferências após dois anos sem contratar, fazendo investimento apenas na construção de seu novo estádio.

Provável escalação do Tottenham: Gazzaniga; Walker-Peters, Tanganga, Vertonghen, Georgiou; Winks, Sissoko, Ndombèlé; Parrott, Dele Alli, Harry Kane.