Real Madrid x Tottenham: Bale não viaja para evitar riscos e achar novo clube

Uma transferência para a China seria uma possibilidade, mas o negócio melou, deixando o galês novamente em situação difícil no Santiago Bernabéu

Gareth Bale não está entre os 24 relacionados do para a estreia na Audi Cup, diante do . O galês foi liberado para procurar um novo clube.

A divulgação da delegação para o torneio ocorreu logo depois de a transferência para o Jiangsu Suning, da , ser descartada. Os espanhóis, agora, exigem que a saída do atleta seja em definitivo e com um valor elevado de taxa de transferência.

O Jiangsu Suning estava disposto a pagar 1 milhão de libras (R$ 4,6 milhões) por semana para contar com o atleta. No entanto, acertaram a ida do atacante Ivan Santini e recuaram no negócio com o craque do Real Madrid.

De acordo com apuração da Goal, o jogador não viajou a Munique com o restante do plantel porque foi liberado por comissão técnica e diretoria para buscar uma nova equipe.

Os clubes que conversam com o capitão da seleção galesa ainda não são revelados. Porém, a ausência da Audi Cup é uma precaução. Eles não querem que o jogador sofra um problema clínico às vésperas de uma transferência.

James Rodríguez, Eder Militão e Casemiro também ficaram fora da viagem do Real Madrid. Os três, contudo, fazem parte dos planos do clube para a temporada. Eles aprimoram a parte física depois de disputar a por e .

Thibaut Courtois também está fora da lista de relacionados do Real Madrid. O goleiro belga se recupera de um problema clínico na panturrilha esquerda e deve retornar aos gramados para a disputa do Campeonato Espanhol, em meados de agosto.

Confira, abaixo, os inscritos do Real Madrid para a Audi Cup:

Goleiros: Keylor Navas, Lunin, Altube.

Defensores: Carvajal, Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Odriozola, Javi Hernández, De la Fuente, Miguel Gutiérrez.

Meio-campistas: Kroos, Modric, Valverde, Isco, Seoane.

Atacantes: Mariano, Benzema, Lucas Vázquez, Vinicius Jr., Hazard, Rodrygo, Kubo.