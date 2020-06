Real Madrid x Sociedad também será tira-teima na comparação Modric x Odegaard

Meio-campistas chegam para o grande duelo em momentos diferentes da carreira e com possibilidade de se mostrarem extremamente úteis às suas equipes

O domingo (21) reserva um grande jogo para os amantes do futebol. O Real Madrid, de Zinedine Zidane, viaja a San Sebastián para enfrentar a Real Sociedad. A partida conta com muitos elementos atrativos: o bom futebol apresentado pelas duas equipes; a possibilidade do assumir a ponta da tabela após o tropeço do Barça e o confronto inevitável da comparação entre Luka Modric e Martin Odegaard.

Os dois meio-campistas têm histórias muito diferentes em relação ao Real Madrid e, inclusive, estão em momentos muito distintos de suas carreiras.

Enquanto Modric (34 anos) desembarcou em Madri em 2012, após uma passagem marcante de quatro anos pelo , Odegaard (21 anos) chegou à equipe da capital espanhola quando era apenas um menino. O norueguês tinha 16 anos quando o Real Madrid desembolsou três milhões de euros por ele, em 2015.

Visto como um meia de grande visão de jogo, precisão nos passes e ditador de ritmo, Odegaard faz a melhor temporada de sua carreira. Emprestado à , o jovem norueguês participou de 30 partidas, fez sete gols e deu oito assistências, entre e a . Ele é o grande destaque e um dos pontos focais da equipe de Imanol Alguacil, que briga para conseguir um lugar entre os classificados para a próxima .

Odegaard e Modric se enfrentam por suas seleções, em 2015 (Foto: Igor Kralj/Pixsell)

O contrato de empréstimo do jovem estipula uma temporada em San Sebastián, com a opção de renovação por mais um ano. E essa cláusula deve ser acionada, já que o presidente da Real Sociedad, Jokin Aperribay afirmou recentemente que espera o atleta entre os jogadores da equipe na próxima temporada.

"Acho que Odegaard vai ficar no Real [Sociedad]. É o que acredito, é a esperança que temos", afirmou Aperribay à Radio Euskadi, no começo desse mês.

De acordo com o Mundo Deportivo, o próprio jogador teria dito ao seu estafe e companheiros de clube que também espera permanecer no País Basco.

A chave para a permanência de Odegaard na Real Sociedad pode estar exatamente no rendimento de Luka Modric no Real Madrid. O ex-melhor do mundo vinha apresentando um futebol bastante abaixo do esperado antes da parada imposta pelo novo coronavírus.

A pausa parece ter sido benéfica para Modric, que participou bem dos dois jogos que o Real Madrid fez desde o retorno de LaLiga. Odegaard dificilmente será convencido a retornar ao clube detentor de seus direitos se não tiver possibilidade real de participar dos jogos. Com Modric como concorrente direto a situação do jovem fica ainda mais difícil.

Na atual temporada, Odegaard já marcou contra o Madrid e Modric já marcou contra a Sociedad, por isso, imagina-se que essa partida tenha especial relevância para os dois. Modric pode mostrar que ainda é o dono do meio de campo e que sua posição como camisa 10 não está ameaçada, e o Odegaard pode mostrar que, sim, Modric tem uma concorrência bravia e ferrenha pela sonhada camisa 10 da equipe madridista.

O jogo vale nada mais que a liderança para o Real Madrid. Com o tropeço do diante do , o caminho está aberto. Resta saber se Odegaard deixará Modric brilhar e conduzir sua equipe à vitória, ou vice-versa.