Real Madrid x Shakhtar Donetsk: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes duelam nesta quarta-feira (3), pela quarta rodada do grupo D da Champions League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

De olho na liderança, o Real Madrid recebe o Shakhtar Donetsk no Santiago Bernabéu, nesta quarta-feira (3), às 14h45 (de Brasília), pela quarta rodada do grupo D da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo do TNT Sports, na tv fechada, e do HBO Max, na plataforma de streaming. Na Goal , você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Real Madrid x Shakhtar Donetsk DATA Quarta-feira, 3 de novembro de 2021 LOCAL Santiago Bernabéu, Madrid - ESP HORÁRIO 14h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Shakhtar busca o triunfo longe de casa / Foto: Getty Images

O TNT Sports, na tv fechada, e o HBO Max, na plataforma de streaming, irão transmitir o jogo desta quarta-feira. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Em casa, o Real Madrid vai em busca da vitória mirando a liderança do grupo, já que divide a posição atualmente com o Sheriff.

Os Merengues seguem sem poder contar com Bale, Ceballos e Valverde, lesioandos, enquanto Benzema e Rodrygo são dúvidas. Desta forma, Hazard deve iniciar entre os titulares no ataque.

Já o Shakhtar Donetsk é o último colocado da chave e precisa somar pontos para seguir com chances de lutar ao menos por uma vaga na Liga Europa.

O time ucraniano também tem desfalques: Traore, Matvienko e Junior Moraes estão machucados. Já o brasileiro Pedrinho ficou fora dos últimos jogos da equipe por motivos não especificados e segue como dúvida.

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Vazquez, Militao, Alaba, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Hazard, Benzema, Vinicius Jr.

Provável escalação do Shakhtar Donetsk: Trubin; Dodo, Kyvtsov, Marlon, Ismaily; Maycon, Stepanenko, Antonio; Tete, Fernando, Solomonz.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Elche 1 x 2 Real Madrid La Liga 30 de outubro de 2021 Real Madrid 0 x 0 Osasuna La Liga 27 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Real Madrid x Rayo Vallecano La Liga 6 de novembro de 2021 17h (de Brasília) Granada x Real Madrid La Liga 21 de novembro de 2021 12h15 (de Brasília)

SHAKHTAR DONETSK

JOGO CAMPEONATO DATA Shakhtar 4 x 1 Desna Campeonato Ucraniano 30 de outubro de 2021 Chornomorets Odessa 0 x 3 Shakhat Copa da Ucrânia 27 de outubro de 2021

Próximas partidas