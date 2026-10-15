Real Madrid x Sevilla: detalhes da partida

La Liga - Rodada 9 18 de out. de 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Real Madrid e Sevilla FC se enfrentam em 18 de outubro de 2026, às 19h GMT (15h EST / 20h BST / 21h SAST).

Real Madrid recebe o Sevilla antes de uma semana europeia importante

O Real Madrid volta ao Santiago Bernabéu para receber o rival andaluz Sevilla FC pela 9ª rodada da temporada 2026/27 de LaLiga. Após disputar a Champions League no meio da semana, o Real Madrid busca manter a boa fase em casa no campeonato nacional. Para o Sevilla, a viagem à capital espanhola depois de um empate emocionante com seis gols antes da pausa para as seleções representa um grande teste de disciplina defensiva contra um dos principais ataques da Europa.

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Real Madrid participa de jogo com sete gols em Roma

O Real Madrid chega ao jogo de domingo cheio de confiança no ataque após a emocionante vitória por 4 a 3 sobre a AS Roma pela Champions League, no Stadio Olimpico, na quarta-feira, 14 de outubro. Kylian Mbappé, Carlos Espí, Endrick e Antonio Rüdiger marcaram em uma atuação intensa. O triunfo veio depois de uma vitória suada por 1 a 0 em casa sobre o Villarreal, pela 8ª rodada, mantendo o Real Madrid bem posicionado na disputa pelo título antes de uma semana decisiva.

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Sevilla participa de empate emocionante com seis gols em Valência

O Sevilla viaja a Madri animado pelo espírito de luta demonstrado no emocionante empate por 3 a 3 fora de casa contra o Levante, em 12 de outubro. Os gols de Robbie Ure (12') e Félix Correia (53') haviam colocado o Sevilla em vantagem antes de o reserva Isaac Romero marcar um gol dramático aos 90 minutos. Com os passes criativos de Youssouf Fofana e a energia de Félix Correia pelas pontas, o Sevilla oferece perigo nas transições e pode testar a defesa do Real Madrid.

Confronto no Bernabéu

Taticamente, o confronto de domingo coloca frente a frente a movimentação fluida do ataque do Real Madrid e o estilo de contra-ataques rápidos do Sevilla. O Real Madrid tentará ditar o ritmo com Jude Bellingham, Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni, enquanto acionará Kylian Mbappé e Vinícius Júnior pelas pontas. Já o Sevilla contará com a solidez de Lucien Agoumé e Kike Salas pelo centro para suportar a pressão e iniciar transições rápidas por meio de Youssouf Fofana. Com pontos importantes em jogo em LaLiga, a partida de domingo à noite promete futebol espanhol de alto nível.

Notícias das equipes & elencos

Jose Mourinho não contará com Raul Asencio por lesão, enquanto Vinicius Junior está suspenso e não participará da partida. A provável escalação será atualizada mais perto do início do jogo.

Luis Garcia não tem lesões nem suspensões a informar no Sevilla até o momento. Mais detalhes sobre o elenco serão confirmados à medida que a partida se aproximar.

Momento das equipes

O Real Madrid chega a esta partida com três vitórias nos últimos cinco jogos em todas as competições, além de um empate e uma derrota nesse período. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 em casa sobre o Villarreal, em LaLiga, conquistada com um gol de Yan Diomande e uma atuação defensiva determinada após a expulsão de Vinicius Junior. O Real Madrid também venceu a Inter por 2 a 1 na Champions League e o Rayo Vallecano por 4 a 1 no campeonato nesse intervalo, embora a derrota por 2 a 1 para o Atlético de Madrid seja uma ressalva em uma sequência produtiva.

A fase recente do Sevilla se apoia na solidez. A equipe de Luis Garcia venceu duas e empatou uma das últimas três partidas em LaLiga, sem sofrer gols nas duas vitórias. Sua única derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições foi para o Aston Villa, em um amistoso. Essa consistência defensiva, somada às vitórias sobre Deportivo de A Coruna e Valencia, indica uma equipe difícil de superar.

Histórico do confronto

Os confrontos recentes entre os clubes têm favorecido o Real Madrid. O encontro mais recente ocorreu em maio de 2026, quando o Real Madrid venceu o Sevilla fora de casa por 1 a 0, em LaLiga. Antes disso, o Real Madrid derrotou o Sevilla por 2 a 0 no Bernabéu, em dezembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos entre as equipes na competição, o Real Madrid venceu quatro e o Sevilla, um, retrospecto que ressalta o domínio do time madrilenho nas últimas temporadas.