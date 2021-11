Real Madrid x Sevilla: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias, La Liga

Vale a liderança do Campeonato Espanhol! Real Madrid e Sevilla prometem fazer um jogo movimentado neste domingo (28), no Santiago Bernabéu, às 17h (de Brasília), pela 15ª rodada da La Liga. A partida terá transmissão ao vivo da Fox Sports, na TV fechada. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Real Madrid x Sevilla DATA Domingo, 28 de novembro de 2021 LOCAL Santiago Bernabéu, Madrid - ESP HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Fox Sports, na tv fechada, irá transmitir a partida deste domingo. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vivendo um grande momento na temporada, o Real Madrid busca mais uma vitória para manter a liderança do Campeonato Espanhol.

O time Merengue volta a ficar sem Ceballos e Bale, lesionados, porém Valver está recuperado de lesão e pode ser relacionado.

Já Alaba, com um problema no joelho, é dúvida. No ataque, Vinicius Junior e Benzema estão confirmados.

De olho na ponta da tabela, o Sevilla vai em busca de um triunfo para ultrapassar justamente o rival.

Lamela e Suso são dúvidas do lado do time visitante, enquanto En-Nesyri e Jesus Navas estão fora por lesão.

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius.

Provável escalação do Sevilla: Bounou; Montiel, Kounde, Carlos, Acuna; Rakitic, Fernando, Jordan; Lamela, Mir, Ocampos.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Sheriff 0 x 3 Real Madrid Champions League 24 de novembro de 2021 Granada 1 x 4 Real Madrid La Liga 21 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Real Madrid x Athletic Bilbao La Liga 1 de dezembro de 2021 17h (de Brasília) Real Sociedad x Real Madrid La Liga 4 de dezembro de 2021 17h (de Brasília)

SEVILLA

JOGO CAMPEONATO DATA Sevilla 2 x 0 Wolfsburg Champions League 23 de novembro de 2021 Sevilla 2 x 2 Alavés La Liga 20 de novembro de 2021

Próximas partidas