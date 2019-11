Real Madrid x Real Sociedad: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Merengues entram em campo neste sábado (23), pela 14ª rodada do Espanhol; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Lutando pela liderança do Campeonato Espanhol ao lado do , o enfrenta o neste sábado (23), às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela 14ª rodada da Liga. A partida terá transmissão ao vivo do Fox Premium. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Real Madrid x Real Sociedad DATA Sábado, 23 de novembro LOCAL Santiago Bernabeu - Madrid, ESP HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Merengues chegam confiante antes de voltar as atenções para a Liga dos Campeões / Foto:Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo do Fox Premium. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

REAL MADRID

Antes de encarar o PSG pela Liga dos Campeões na próxima semana, o Real Madrid se prepara para receber o Real Sociedad neste sábado de olho na liderança da .

Para o confronto, o técnico Zinedine Zidane não deve contar com Gareth Bale.

Por outro lado, Rodrygo deve começar, assim como Modric e Kroos.

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sérgio Ramos e Marcelo; Modric, Casemiro e Kroos; Rodrygo, Benzema, Hazard

REAL SOCIEDAD

Com 23 pontos, o Real Sociedad aparece na quinta posição na tabela de classificação do Espanhol.

A equipe deverá ter o retorno de Martin Odegaard contra o seu clube, após uma lesão no pé.

Provável escalação do Real Sociedad: Remiro; Zaldua, Elustondo, Llorente, Monreal; Odegaard, Zubeldia, Merino; Portu, José, Oyarzabal

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Real Madrid 6 x 0 Liga dos Campeões 6 de novembro 0 x 4 Real Madrid La Liga 9 de novembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Real Madrid x Liga dos Campeões 26 de novembro 17h (de Brasília) x Real Madrid La Liga 30 de novembro 9h (de Brasília)

REAL SOCIEDAD

JOGO CAMPEONATO DATA Granada 1 x 2 Real Sociedad La Liga 3 de novembro Real Sociedad 1 x 1 La Liga 8 de setembro

Próximas partidas