Real Madrid x Real Bétis: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Time merengue vai em busca de mais uma vitória para se aproximar do título espanhol; saiba como assistir na TV e na internet

Real Madrid x Real Bétis se enfrentam neste sábado (24), no Estádio Alfredo di Stéfano, às 16h (de Brasília), pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol. Os comandados de Zidane precisam dos três pontos para não deixar que os rivais Atlético e Barcelona se aproximem da briga pelo título de La Liga. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Real Madrid x Real Bétis DATA Sábado, 24 de abril de 2021 LOCAL Estádio Alfredo di Stéfano, - Madri, ESP HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Merengues buscam a vitória em casa / Foto: Getty Images

A ESPN Brasil, canal de TV fechada, é quem vai passar o jogo deste sábado, às 16h (de Brasília).

Qual é o número do canal da ESPN Brasil?

Por cabo:

CLARO TV: 70

CLARO TV HD: 570

VIVO TV HD: 570

Por satélite:

SKY: 198

SKY HD: 598

CLARO TV: 70

CLARO TV HD: 570

VIVO TV: 462

VIVO TV HD: 875

OI TV HD: 160

BLUTV HD: 343

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

REAL MADRID

Sergio Ramos, Lucas Vázquez e Mendy continuam os respectivos processos de recuperação e ainda são dúvidas para a escalação inicial de Zinedine Zidane. Todos os brasileiros do elenco foram titulares no jogo contra o Cádiz e podem jogar juntos mais uma vez no próximo sábado. Eden Hazard, Luka Modric e Toni Kroos, ausentes no último jogo, podem voltar ao time. Há a possibilidade de Zidane rodar o time pensando na semifinal da Liga dos Campeões contra o Chelsea, na próxima terça-feira (27).

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Militão, Varane, Nacho; Carvajal, Casemiro, Kroos, Marcelo; Vinicius Jr., Benzema e Rodrygo.

REAL BÉTIS

Andres Guardado deve herdar a vaga de Nabil Fekir, suspenso por cartão vermelho no último jogo. Dani Martin e Victor Camarasa, ambos lesionados, não jogam. Joaquin e Borja Iglesias devem atuar juntos no ataque.

Provável escalação do Real Bétis: Bravo; Emerson, Mandi, Ruiz, Moreno; Guardado, Rodriguez; Lainez, Canales, Joaquin; Iglesias.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Getafe 0 x 0 Real Madrid LaLiga 18 de abril de 2021 Cádiz 0 x 3 Real Madrid LaLiga 21 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Real Madrid x Chelsea Liga dos Campeões 27 de abril de 2021 16h (de Brasília) Real Madrid x Osasuna LaLiga 1 de maio de 2021 16h (de Brasília)

REAL BÉTIS

JOGO CAMPEONATO DATA Real Bétis 2 x 2 Valencia LaLiga 18 de abril de 2021 Real Bétis 0 x 0 Athletic Bilbao LaLiga 21 de abril de 2021

Próximas partidas