Real Madrid x RB Leipzig: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Nesta quarta-feira (14), Merengues buscam a segunda vitória na Liga dos Campeões; veja como acompanhar na internet

O Real Madrid recebe o RB Leipzig nesta quarta-feira (14), às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela segunda rodada do Grupo F da Champions League. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo na HBO Max, no streaming. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja preço, planos e como assinar a HBO Max

O Real Madrid entra em campo buscando conquistar a oitava vitória consecutiva na temporada para seguir na liderança do grupo e manter o aproveitamento de 100% na Liga dos Campeões.

Na rodada de estreia, os merengues venceram o Celtic por 3 a 0, enquanto o RB Leipzig foi derrotado pelo Shakhtar Donetsk por 4 a 1.

Para o confronto, o técnico Carlo Ancelotti trata como dúvida a presença de Lucas Vazquez, com problema na coxa.

Já Hazard, que entrou em campo na goleada aplicada sobre o Mallorca por 4 a 1 na última rodada do Campeonato Espanhol, deve dar lugar a Rodrygo.

Do outro lado, o RB Leipzig, buscando a primeira vitória na Champions, terá Timo Werner na liderança do ataque com o apoio de Christopher Nkunku e Dominik Szoboszlai nas laterais.

Escalações:

Escalação do provável REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy; Modric, Tchouameni, Kroos; Valverde, Rodrygo, Vinicius.

Escalação do provável RB LEIPZIG: Gulacsi; Simakan, Orban, Diallo, Raum; Laimer, Schlager; Nkunku, Forsberg, Szoboszlai; Werner.

Desfalques

Real Madrid

Lesionados, Benzema e Eder MIlitao seguem fora.

RB Leipzig

Lukas Klostermann e Dani Olmo, machucados, são desfalques.

Quando é?

Getty

• Data: 14 de setembro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Santiago Bernabéu – Madrid, Espanha

• Arbitragem: MAURIZIO MARIANI (árbitro), DANIELE BINDONI e ALBERTO TEGONI (assistentes), ROSARIO ABISSO (quarto árbitro) e MASSIMILIANO IRRATI (AVAR)