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Real Madrid x RB Leipzig na Champions League: tudo o que você precisa saber sobre o confronto

Real Madrid x Leipzig
Real Madrid
Leipzig
Liga dos Campeões
Y. Diomande
C. Nkunku

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Liga dos Campeões - Rodada 3
Estadio Bernabeu

Real Madrid e RB Leipzig se enfrentam em 21 de outubro de 2026, às 15h EST e às 20h GMT.

Madrid reencontra seu ritmo

O Real Madrid venceu o Sevilla por 4 a 1 com estilo no fim de semana, graças a dois gols de Kylian Mbappe e a gols de Arda Guler e Yan Diomande. O próximo compromisso da equipe de Jose Mourinho será contra o Barcelona no El Clásico, mas, antes disso, recebe o RB Leipzig pela Champions League. O Madrid protagonizou uma virada impressionante na segunda rodada da fase de liga, com três gols nos oito minutos finais para vencer a Roma por 4 a 3. O ponta marfinense Yan Diomande enfrentará seu ex-clube após uma transferência de alto valor para o Madrid no verão.

TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-SEVILLAGetty Images

Leipzig tenta se recuperar

A pesada derrota por 6 a 1 para o Bayern de Munique no fim de semana deixou o Leipzig abalado, embora a equipe tenha marcado 15 gols nas cinco primeiras partidas desta temporada da Bundesliga sob o comando de Martin Demichelis. Foram três vitórias e três derrotas no campeonato nacional, um retrospecto que resume bem a imprevisibilidade da equipe.

FC Bayern München v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27Getty Images

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

  • O Madrid não conta com Raúl Asencio, Ferland Mendy e Rodrygo, enquanto Marc Guiu e Assan Ouédraogo estão fora pelo Leipzig.
  • O astro turco Arda Guler soma dois gols e duas assistências em seus dois últimos jogos de Champions League.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Real Madrid x Leipzig

4-2-3-1
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
page.match.formation.title
Leipzig crest
Leipzig
RBL
4-2-3-1
T. CourtoisT. CourtoisM. CucurellaM. CucurellaI. KonateI. KonateA. RuedigerA. RuedigerD. DumfriesD. DumfriesY. DiomandeY. DiomandeF. ValverdeF. ValverdeB. DiazB. DiazA. TchouameniA. TchouameniJ. BellinghamJ. BellinghamK. MbappeK. MbappeM. VandevoordtM. VandevoordtR. BakuR. BakuC. LukebaC. LukebaD. RaumD. RaumW. OrbanW. OrbanC. NkunkuC. NkunkuN. El AynaouiN. El AynaouiE. BanzuziE. BanzuziA. NusaA. NusaB. GrudaB. GrudaR. CruzR. Cruz
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Leipzig
RBL
4-2-3-1
Real Madrid

Time titular

Leipzig

Técnico

  • J. Mourinho
  • M. Demichelis

A escalação provável de Jose Mourinho tem Thibaut Courtois no gol, com Marc Cucurella, Ibrahima Konate, Antonio Ruediger e Denzel Dumfries formando a linha de quatro defensores. Yan Diomande, Federico Valverde e Aurelien Tchouameni aparecem no meio-campo ao lado de Jude Bellingham e Brahim Diaz, com Kylian Mbappe no comando do ataque. Até o momento, não há relatos de lesões ou suspensões na equipe da casa.

A escalação provável de Martin Demichelis tem Maarten Vandevoordt no gol, com Ridle Baku, Castello Lukeba, David Raum e Willi Orban na defesa. Christopher Nkunku, Neil El Aynaoui, Ezechiel Banzuzi, Antonio Nusa, Brajan Gruda e Romulo Cruz completam a formação. Nenhum problema de lesão ou suspensão foi confirmado para o Leipzig antes da partida, embora novas informações sejam acrescentadas mais perto do início do jogo.

Momento das equipes

RMA

RMA - Sequência

ELC
V2-3
ATM
D2-1
VIL
V1-0
ROM
V3-4
SEV
V4-1
Gol marcado (sofrido)
13/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
RBL

RBL - Sequência

HSV
V5-0
B04
D2-0
SGE
V6-0
PSV
V1-0
FCB
D6-1
Gol marcado (sofrido)
13/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

O Real Madrid venceu quatro de seus últimos cinco jogos em todas as competições. Na partida mais recente, derrotou o Sevilla por 4 a 1 em casa, por LaLiga. Entre as vitórias anteriores estão o triunfo por 4 a 3 fora de casa contra a Roma, pela Champions League, e o resultado de 1 a 0 em casa contra o Villarreal. A única derrota nessa sequência foi por 2 a 1 para o Atlético de Madrid, por LaLiga. Nesses cinco jogos, o Madrid marcou 13 gols e sofreu sete.

O RB Leipzig venceu dois e perdeu dois de seus últimos cinco jogos oficiais, sem registrar empates. A partida mais recente terminou em uma pesada derrota por 6 a 1 para o Bayern de Munique, pela Bundesliga, embora a equipe tenha se recuperado de um revés semelhante mais cedo nessa sequência com uma vitória por 6 a 0 sobre o Eintracht Frankfurt. A vitória por 1 a 0 sobre o PSV Eindhoven na Champions League mostra que a equipe pode render nas competições europeias. O Leipzig marcou 12 gols e sofreu nove nesses cinco jogos.

Histórico de confrontos diretos

Confrontos

Real MadridEmpateLeipzig
2
1
1
Liga dos Campeões
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
Leipzig badge
Leipzig
RBL
1
FJ
Liga dos Campeões
Leipzig badge
Leipzig
RBL
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
FJ
Liga dos Campeões
Leipzig badge
Leipzig
RBL
3
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FJ
Liga dos Campeões
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Leipzig badge
Leipzig
RBL
0
FJ
6Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols1/4
Ambas as equipes marcaram2/4

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu em março de 2024, quando Real Madrid e RB Leipzig empataram por 1 a 1 na Champions League, no Bernabéu. Antes disso, o Madrid venceu o Leipzig fora de casa por 1 a 0 em fevereiro de 2024. Nos quatro confrontos diretos registrados, o Real Madrid venceu dois e empatou um, enquanto o Leipzig conquistou uma vitória: 3 a 2 em casa, em outubro de 2022. O Madrid marcou cinco gols e sofreu cinco nesses quatro encontros.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
2200103+76
V
V
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
4
StuttgartStuttgartSTU
220061+56
V
V
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
V
V
6
SportingSportingSCP
220051+46
V
V
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
9
BétisBétisBET
220064+26
V
V
10
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
211083+54
E
V
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
E
12
ComoComoCOM
210164+23
D
V
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
D
15
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
210132+13
V
D
16
Club BruggeClub BruggeCLB
21016603
V
D
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
D
V
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
D
V
19
LensLensRCL
210134-13
D
V
20
AEK AthensAEK AthensAEK
210123-13
D
V
21
LeipzigLeipzigRBL
210124-23
V
D
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
D
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
D
24
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
210115-43
V
D
25
RomaRomaROM
201145-11
D
E
26
PSVPSVPSV
201112-11
D
E
27
VikingVikingVIK
201146-21
E
D
28
FenerbahçeFenerbahçeFB
201117-61
D
E
29
Inter de MilãoInter de MilãoINT
200246-20
D
D
30
PortoPortoPOR
200225-30
D
D
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
D
D
32
NapoliNapoliNAP
200214-30
D
D
33
LASKLASKLAS
200237-40
D
D
34
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
D
D
Classificação às quartas de final

Na classificação da Champions League, o Real Madrid ocupa atualmente o oitavo lugar, enquanto o RB Leipzig está em 21º, uma diferença que reflete as trajetórias distintas das duas equipes nesta edição da competição.

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