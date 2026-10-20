Liga dos Campeões - Rodada 3 21 de out. de 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Real Madrid e RB Leipzig se enfrentam em 21 de outubro de 2026, às 15h EST e às 20h GMT.

Madrid reencontra seu ritmo

O Real Madrid venceu o Sevilla por 4 a 1 com estilo no fim de semana, graças a dois gols de Kylian Mbappe e a gols de Arda Guler e Yan Diomande. O próximo compromisso da equipe de Jose Mourinho será contra o Barcelona no El Clásico, mas, antes disso, recebe o RB Leipzig pela Champions League. O Madrid protagonizou uma virada impressionante na segunda rodada da fase de liga, com três gols nos oito minutos finais para vencer a Roma por 4 a 3. O ponta marfinense Yan Diomande enfrentará seu ex-clube após uma transferência de alto valor para o Madrid no verão.

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Leipzig tenta se recuperar

A pesada derrota por 6 a 1 para o Bayern de Munique no fim de semana deixou o Leipzig abalado, embora a equipe tenha marcado 15 gols nas cinco primeiras partidas desta temporada da Bundesliga sob o comando de Martin Demichelis. Foram três vitórias e três derrotas no campeonato nacional, um retrospecto que resume bem a imprevisibilidade da equipe.

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Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O Madrid não conta com Raúl Asencio, Ferland Mendy e Rodrygo, enquanto Marc Guiu e Assan Ouédraogo estão fora pelo Leipzig.

O astro turco Arda Guler soma dois gols e duas assistências em seus dois últimos jogos de Champions League.

Notícias das equipes e elencos

A escalação provável de Jose Mourinho tem Thibaut Courtois no gol, com Marc Cucurella, Ibrahima Konate, Antonio Ruediger e Denzel Dumfries formando a linha de quatro defensores. Yan Diomande, Federico Valverde e Aurelien Tchouameni aparecem no meio-campo ao lado de Jude Bellingham e Brahim Diaz, com Kylian Mbappe no comando do ataque. Até o momento, não há relatos de lesões ou suspensões na equipe da casa.

A escalação provável de Martin Demichelis tem Maarten Vandevoordt no gol, com Ridle Baku, Castello Lukeba, David Raum e Willi Orban na defesa. Christopher Nkunku, Neil El Aynaoui, Ezechiel Banzuzi, Antonio Nusa, Brajan Gruda e Romulo Cruz completam a formação. Nenhum problema de lesão ou suspensão foi confirmado para o Leipzig antes da partida, embora novas informações sejam acrescentadas mais perto do início do jogo.

Momento das equipes

O Real Madrid venceu quatro de seus últimos cinco jogos em todas as competições. Na partida mais recente, derrotou o Sevilla por 4 a 1 em casa, por LaLiga. Entre as vitórias anteriores estão o triunfo por 4 a 3 fora de casa contra a Roma, pela Champions League, e o resultado de 1 a 0 em casa contra o Villarreal. A única derrota nessa sequência foi por 2 a 1 para o Atlético de Madrid, por LaLiga. Nesses cinco jogos, o Madrid marcou 13 gols e sofreu sete.

O RB Leipzig venceu dois e perdeu dois de seus últimos cinco jogos oficiais, sem registrar empates. A partida mais recente terminou em uma pesada derrota por 6 a 1 para o Bayern de Munique, pela Bundesliga, embora a equipe tenha se recuperado de um revés semelhante mais cedo nessa sequência com uma vitória por 6 a 0 sobre o Eintracht Frankfurt. A vitória por 1 a 0 sobre o PSV Eindhoven na Champions League mostra que a equipe pode render nas competições europeias. O Leipzig marcou 12 gols e sofreu nove nesses cinco jogos.

Histórico de confrontos diretos

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu em março de 2024, quando Real Madrid e RB Leipzig empataram por 1 a 1 na Champions League, no Bernabéu. Antes disso, o Madrid venceu o Leipzig fora de casa por 1 a 0 em fevereiro de 2024. Nos quatro confrontos diretos registrados, o Real Madrid venceu dois e empatou um, enquanto o Leipzig conquistou uma vitória: 3 a 2 em casa, em outubro de 2022. O Madrid marcou cinco gols e sofreu cinco nesses quatro encontros.

Classificação

Na classificação da Champions League, o Real Madrid ocupa atualmente o oitavo lugar, enquanto o RB Leipzig está em 21º, uma diferença que reflete as trajetórias distintas das duas equipes nesta edição da competição.