Real Madrid e RB Leipzig se enfrentam em 21 de outubro de 2026, às 15h EST e às 20h GMT.
Madrid reencontra seu ritmo
O Real Madrid venceu o Sevilla por 4 a 1 com estilo no fim de semana, graças a dois gols de Kylian Mbappe e a gols de Arda Guler e Yan Diomande. O próximo compromisso da equipe de Jose Mourinho será contra o Barcelona no El Clásico, mas, antes disso, recebe o RB Leipzig pela Champions League. O Madrid protagonizou uma virada impressionante na segunda rodada da fase de liga, com três gols nos oito minutos finais para vencer a Roma por 4 a 3. O ponta marfinense Yan Diomande enfrentará seu ex-clube após uma transferência de alto valor para o Madrid no verão.
Leipzig tenta se recuperar
A pesada derrota por 6 a 1 para o Bayern de Munique no fim de semana deixou o Leipzig abalado, embora a equipe tenha marcado 15 gols nas cinco primeiras partidas desta temporada da Bundesliga sob o comando de Martin Demichelis. Foram três vitórias e três derrotas no campeonato nacional, um retrospecto que resume bem a imprevisibilidade da equipe.
Estatísticas importantes e notícias sobre lesões
- O Madrid não conta com Raúl Asencio, Ferland Mendy e Rodrygo, enquanto Marc Guiu e Assan Ouédraogo estão fora pelo Leipzig.
- O astro turco Arda Guler soma dois gols e duas assistências em seus dois últimos jogos de Champions League.
Notícias das equipes e elencos
Prováveis escalações de Real Madrid x Leipzig
A escalação provável de Jose Mourinho tem Thibaut Courtois no gol, com Marc Cucurella, Ibrahima Konate, Antonio Ruediger e Denzel Dumfries formando a linha de quatro defensores. Yan Diomande, Federico Valverde e Aurelien Tchouameni aparecem no meio-campo ao lado de Jude Bellingham e Brahim Diaz, com Kylian Mbappe no comando do ataque. Até o momento, não há relatos de lesões ou suspensões na equipe da casa.
A escalação provável de Martin Demichelis tem Maarten Vandevoordt no gol, com Ridle Baku, Castello Lukeba, David Raum e Willi Orban na defesa. Christopher Nkunku, Neil El Aynaoui, Ezechiel Banzuzi, Antonio Nusa, Brajan Gruda e Romulo Cruz completam a formação. Nenhum problema de lesão ou suspensão foi confirmado para o Leipzig antes da partida, embora novas informações sejam acrescentadas mais perto do início do jogo.
Momento das equipes
O Real Madrid venceu quatro de seus últimos cinco jogos em todas as competições. Na partida mais recente, derrotou o Sevilla por 4 a 1 em casa, por LaLiga. Entre as vitórias anteriores estão o triunfo por 4 a 3 fora de casa contra a Roma, pela Champions League, e o resultado de 1 a 0 em casa contra o Villarreal. A única derrota nessa sequência foi por 2 a 1 para o Atlético de Madrid, por LaLiga. Nesses cinco jogos, o Madrid marcou 13 gols e sofreu sete.
O RB Leipzig venceu dois e perdeu dois de seus últimos cinco jogos oficiais, sem registrar empates. A partida mais recente terminou em uma pesada derrota por 6 a 1 para o Bayern de Munique, pela Bundesliga, embora a equipe tenha se recuperado de um revés semelhante mais cedo nessa sequência com uma vitória por 6 a 0 sobre o Eintracht Frankfurt. A vitória por 1 a 0 sobre o PSV Eindhoven na Champions League mostra que a equipe pode render nas competições europeias. O Leipzig marcou 12 gols e sofreu nove nesses cinco jogos.
Histórico de confrontos diretos
Confrontos
O encontro mais recente entre as equipes aconteceu em março de 2024, quando Real Madrid e RB Leipzig empataram por 1 a 1 na Champions League, no Bernabéu. Antes disso, o Madrid venceu o Leipzig fora de casa por 1 a 0 em fevereiro de 2024. Nos quatro confrontos diretos registrados, o Real Madrid venceu dois e empatou um, enquanto o Leipzig conquistou uma vitória: 3 a 2 em casa, em outubro de 2022. O Madrid marcou cinco gols e sofreu cinco nesses quatro encontros.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|2
|2
|0
|0
|10
|3
|+7
|6
V
V
|2
|2
|2
|0
|0
|9
|2
|+7
|6
V
V
|3
|2
|2
|0
|0
|9
|2
|+7
|6
V
V
|4
|2
|2
|0
|0
|6
|1
|+5
|6
V
V
|5
|2
|2
|0
|0
|8
|4
|+4
|6
V
V
|6
|2
|2
|0
|0
|5
|1
|+4
|6
V
V
|7
|2
|2
|0
|0
|4
|0
|+4
|6
V
V
|8
|2
|2
|0
|0
|6
|4
|+2
|6
V
V
|9
|2
|2
|0
|0
|6
|4
|+2
|6
V
V
|10
|2
|1
|1
|0
|8
|3
|+5
|4
E
V
|11
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|4
V
E
|12
|2
|1
|0
|1
|6
|4
|+2
|3
D
V
|13
|2
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
D
V
|14
|2
|1
|0
|1
|5
|4
|+1
|3
V
D
|15
|2
|1
|0
|1
|3
|2
|+1
|3
V
D
|16
|2
|1
|0
|1
|6
|6
|0
|3
V
D
|17
|2
|1
|0
|1
|4
|4
|0
|3
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V
|18
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
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V
|19
|2
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
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V
|20
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
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V
|21
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
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D
|22
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
V
D
|23
|2
|1
|0
|1
|4
|7
|-3
|3
V
D
|24
|2
|1
|0
|1
|1
|5
|-4
|3
V
D
|25
|2
|0
|1
|1
|4
|5
|-1
|1
D
E
|26
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
D
E
|27
|2
|0
|1
|1
|4
|6
|-2
|1
E
D
|28
|2
|0
|1
|1
|1
|7
|-6
|1
D
E
|29
|2
|0
|0
|2
|4
|6
|-2
|0
D
D
|30
|2
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|0
D
D
|31
|2
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|0
D
D
|32
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
D
D
|33
|2
|0
|0
|2
|3
|7
|-4
|0
D
D
|34
|2
|0
|0
|2
|2
|6
|-4
|0
D
D
|35
|2
|0
|0
|2
|2
|7
|-5
|0
D
D
|36
|2
|0
|0
|2
|1
|9
|-8
|0
D
D
Na classificação da Champions League, o Real Madrid ocupa atualmente o oitavo lugar, enquanto o RB Leipzig está em 21º, uma diferença que reflete as trajetórias distintas das duas equipes nesta edição da competição.