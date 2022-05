Real Madrid x Levante: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Espanhol 2021/22

Real Madrid e Levante se enfrentam nesta quinta-feira (12), no Santiago Bernabéu, a partir das 16h30 (de Brasília), pelo encerramento da 36ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO É?

JOGO Real Madrid x Levante DATA Quinta-feira, 12 de maio de 2022 LOCAL Santigoa Bernabéu - Madrid, ESP HORÁRIO 16h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Star+, no streaming, é o canal que vai transmitir o jogo desta quinta-feira (12), no Bernabéu.

MAIS INFORMAÇÕES

O campeão Real Madrid tentará voltar às vitórias no Campeonato Espanhol quando receber o Levante , ameaçado de rebaixamento.

Os merengues, que se sagraram campeões após uma goleada por 4 a 0 sobre o Espanyol, sofreram uma derrota por 1 a 0 para o rival Atlético de Madrid no clássico da última rodada, enquanto o Levante venceu a Real Sociedad por 2 a 1, e segue na luta contra o rebaixamento.

Mais artigos abaixo

Finalista da Champions League após

eliminar o Manchester City

, o Real Madrid busca quebrar o recorde até o final da temporada. Apenas quatro vezes antes, em 1957, 1958, 1986 e 2017, o Real conquistou o título de La Liga e da UCL na mesma temporada.



A

final da Champions

, que será disputada entre Liverpool x Real Madrid, está marcada para o próximo dia 28, no Stade de France, às 16h (de Brasília).



ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Real Madrid 3 x 1 Manchester City Champions League 4 de maio de 2022 Atlético de Madrid 1 x 0 Real Madrid La Liga 8 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cádiz x Real Madrid La Liga 15 de maio de 2022 13h30 (de Brasília) Real Madrid x Betis La Liga 22 de maio de 2022 13h30 (de Brasília)

LEVANTE

JOGO CAMPEONATO DATA Valencia 1 x 1 Levante La Liga 30 de abril de 2022 Levante 2 x 1 Real Sociedad La Liga 6 de maio de 2022

Próximas partidas