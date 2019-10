Real Madrid x Leganés: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Merengues entram em campo nesta quarta-feira (30), pelo Campeonato Espanhol; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Buscando a recuperação em casa no Campeonato Espanhol, o recebe o na tarde desta quarta-feira (30), às 17h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu. A partida terá transmissão ao vivo do Fox Premium. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Real Madrid x Leganés DATA Quarta, 30 de outubro LOCAL Santiago Bernabéu - Madrid, ESP HORÁRIO 17h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcedores do Real Madrid ainda não viram a equipe perder em casa nesta temporada no Campeonato Espanhol / Foto:Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo do Fox Premium. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

REAL MADRID

Sem compromisso no final de semana, uma vez que o confronto contra o Barcelona foi adiado devido aos protestos contra a prisão dos líderes do movimento separatistas da Catalunha, os merengues entram em campo visando a recuperação na Liga.

Ocupando apenas a sexta posição, com 18 pontos, a equipe comandada por Zinedine Zidane está invicta no Santiago Bernabéu (três vitórias e um empate)

O técnico francês não poderá contar com Asensio Bale, Lucas, e Nacho, machucados, enquanto Odriozola, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, também não entra em campo.

Provável escalação do Real: Courtois; Carvajal, Varane, Sérgio Ramos e Marcelo; Modric, Casemiro e Kroos; Rodrygo (James), Benzema, Hazard

LEGANÉS

Por outro lado, o Leganés, lanterna do Espanhol, com apenas cinco pontos, conquistou a sua primeira vitória na última rodada.

A equipe não poderá contar com Ruben Perez, que deve ficar de fora até meados de novembro devido a uma lesão no joelho. Christian Rivera deve aparecer no meio-campo.

Provável escalação do Leganés: Cuéllar; Rosales, Awaziem, Bustinza, Silva; Rivera, Mesa, Recio; Rodríguez, Carrillo; Braithwaite

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Mallorca 1 x 0 Real Madrid 19 de outubro 0 x 1 Real Madrid Liga dos Campeões 22 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Real Madrid x Betis La Liga 2 de novembro 17h (de Brasília) Real Madrid x Galatasaray Liga dos Campeões 6 de novembro 17h (de Brasília)

LEGANÉS

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 0 Leganés La Liga 19 de outubro Leganés 1 x 0 Mallorca La Liga 26 de setembro

Próximas partidas