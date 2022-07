Real Madrid x Juventus: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do amistoso

Partida acontece neste sábado (30), em amistoso preparatório para a temporada 2022/23; veja como acompanhar na TV e na internet

Real Madrid e Juventus se enfrentam neste sábado (30), no Rose Bowl, a partir das 23h (de Brasília), em amistoso preparatório para a temporada 2022/23. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Os merengues vão jogar seu terceiro e último amistoso de pré-temporada. O Real empatou por 2 a 2 com o América-MEX, enquanto a Juventus empatou em 2 a 2 com o Barcelona.

Carlo Ancelotti espera ter Dani Carvajal disponível após um problema no tornozelo.

Do outro lado, a Juventus segue sem contar com Pogba, com lesão no joelho, e há temores de que o meio-campista possa até estar ausente da Copa do Mundo.

Prováveis escalações

Possível escalação do Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Mendy; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Rodrygo, Benzema, Vinícius Júnior.

Possível escalação da Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer, Sandro; Di Maria, Zakaria, McKennie, Locatelli, Pellegrini; Vlahovic.

Desfalques da partida

Real Madrid:

sem desfalques confirmados

Juventus:

Pogba: lesionado

Quando é?

JOGO Real Madrid x Juventus DATA Sábado, 30 de julho de 2022 LOCAL Rose Bowl - Los Angeles, EUA HORÁRIO 23h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Real Madrid

JOGO CAMPEONATO DATA Real Madrid 0 x 1 Barcelona Amistoso 24 de julho de 2022 Real Madrid 2 x 2 Club América Amistoso 27 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Real Madrid x Eintracht Supercopa UEFA 10 de agosto de 2022 16h (de Brasília) Almería x Real Madrid Amistoso 14 de agosto de 2022 17h (de Brasília)

Juventus

JOGO CAMPEONATO DATA Juventus 2 x 2 Guadalajara Amistoso 23 de julho de 2022 Barcelona 2 x 2 Juventus Amistoso 27 de julho de 2022

Próximas partidas