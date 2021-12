Real Madrid x Inter de Milão: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Já classificados, Real Madrid e Inter de Milão se enfrentam nesta terça-feira (6), no Bernabéu, a partir das 17h (de Brasília), pela sexta e última rodada do grupo D da Champions League, lutando diretamente pela liderança do grupo A. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada e da HBO Max, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Real Madrid x Inter de Milão DATA Terça-feira, 7 de dezembro de 2021 LOCAL Santiago Bernabéu - Madrid, ESP HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O jogo desta terça-feira será transmitido na TNT, na TV fechada, e na HBO Max, na plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Buscando a quarta vitória consecutiva na Champions League, o Real Madrid, já classificado para a Champions League, entra em campo defendendo a liderança do grupo D.

Para o confronto em casa, o técnico Carlo Ancelotti não terá Ceballos e Bale, lesionados, assim como Benzema.

Do outro lado, a Inter, com dois pontos a menos que o adversário, pode ter Arturo Vidal e Lautaro Martinez na lateral.

Provável escalação da Inter: Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Sensi, Vidal, Perisic; Dzeko, Martinez.

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Vazquez, Militao, Alaba, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Vinicius, Jovic, Asensio.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTER DE MILÃO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Inter 2 x 0 Spezia Campeonato Italiano 1 de dezembro de 2021 Roma 0 x 3 Inter Campeonato Italiano 4 de dezembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Inter x Cagliari Campeonato Italiano 12 de dezembro de 2021 16h45 (de Brasília) Salernitana x Inter Campeonato Italiano 17 de dezembro de 2021 16h45 (de Brasília)

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Real Madrid 1 x 0 Athletic Bilbao La Liga 1 de dezembro de 2021 Real Sociedad 0 x 2 Real Madrid La Liga 4 de dezembro de 2021

Próximas partidas