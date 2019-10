Real Madrid x Granada: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes lutam pela liderança do Campeonato Espanhol neste sábado (5); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Valendo a liderança do Campeonato Espanhol, o recebe o Granada neste sábado (5), às 11h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela oitava rodada da . A partida terá transmissão ao vivo pelo canal ESPN , na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Real Madrid x Granada DATA Sábado, 5 de outubro LOCAL Santiago Bernabéu - Madrid, ESP HORÁRIO 11h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto:Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal ESPN Brasil, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

REAL MADRID

Após empatar com o Club Brugge por 2 a 2 e seguir sem vencer na , os merengues voltam suas atenções para o Campeonato Espanhol. Invicto no torneio e líder com 15 pontos somados, o técnico Zinedine Zidane deverá seguir sem Thibaut Courtois, que apresentou alguns problemas no meio da semana.

Ainda sem participar da preparação para o duelo, o goleiro belga pode ser substituído por Areola, enquanto Toni Kroos e Luka Modric devem começar no meio-campo no lugar de James Rodríguez, além do retorno de Marcelo na lateral.

GRANADA

Areola (Courtois); Carvajal, Varane, Sérgio Ramos e Marcelo; Modric, Casemiro e Kroos; Bale, Benzema, Hazard

Por outro lado, o Granada promete ser um adversário duro de bater. Após vencer o por 2 a 0 e ocupar a vice-liderança, com apenas um ponto de diferença para o Real, a equipe segue invicta como visitante.

Com duas vitórias e dois empates, o Granada deve entrar em campo sem grandes alterações após vencer o Leganes por 1 a 0 na última rodada.

Provável escalação do Granada: Silva; Díaz, Duarte, Sanchez, Neva; Herrera, Montoro, Azeez; Puertas, Soldado, Machís

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético de Madrix 0 x 0 Real Madrid La Liga 28 de setembro Real Madrid 2 x 2 Liga dos Campeões 1 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Mallorca x Real Madrid La Liga 19 de outubro 16h (de Brasília) x Real Madrid Liga dos Campeões 22 de outubro 16h (de Brasília)

GRANADA

JOGO CAMPEONATO DATA Real 1 x 1 Granada La Liga 24 de setembro Granada 1 x 0 La Liga 28 de setembro

Próximas partidas