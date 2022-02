Real Madrid x Granada: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Espanhol 21/22

Real Madrid e Granada se enfrentam neste domingo (6), no Santiago Bernabéu, a partir das 17h (de Brasília), pela vigésima terceira rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo da plataforma de streaming Star+. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Real Madrid x Granada DATA Domingo, 6 de fevereiro de 2022 LOCAL Santiago Bernabéu - Madrid, Espanha HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Star+ é a plataforma de streaming que vai transmitir o jogo deste domingo (6), no Santiago Bernabéu. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

O Real Madrid chega para esta partida da 23ª rodada do Campeonato Francês vindo de eliminação na Copa do Rei contra o Athletic Bilbao. Na última partida pela La Liga, a equipe do técnico Ancelotti empatou contra o Elche, e ocupa a 1ª colocação da competição.

Já o Granada, vem de quatro jogos sem vitória, e irá tentar aproveitar a instabilidade do Real para tentar vencer fora de casa. Com 24 pontos, o time está na 15ª colocação de La Liga.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Real Madrid

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Real Madrid 2 x 2 Elche Espanhol 23 de janeiro de 2022 Athletic Bilbao 1 x 0 Real Madrid Copa do Rei 3 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Villareal x Real Madrid Espanhol 12 de fevereiro de 2022 12h15 (de Brasília) PSG x Real Madrid Liga dos Campeões 15 de fevereiro de 2022 17h (de Brasília)

Granada

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Getafe 4 x 2 Granada Espanhol 20 de janeiro de 2022 Granada 0 x 2 Osasuna Espanhol 23 de janeiro de 2022

Próximas partidas