Real Madrid x Granada: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Campeonato Espanhol 21/22

A bola vai rolar neste domingo (6) para Real Madrid x Granada, duelo válido pela vigésima terceira rodada do Campeonato Espanhol, a partir das 17h (do horário de Brasília). É o segundo duelo entre as equipes na temporada 21/22, 2 meses após o último encontro entre os rivais, válido pelo primeiro turno de La Liga.

O Real Madrid chega para esta partida vindo de eliminação na Copa do Rei contra o Athletic Bilbao. Na última partida pela La Liga, a equipe do técnico Ancelotti empatou contra o Elche, e ocupa a 1ª colocação da competição. Já o Granada, vem de quatro jogos sem vitória, e irá tentar aproveitar a instabilidade do Real para tentar vencer fora de casa. Com 24 pontos, o time está na 15ª colocação de La Liga.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Na liderança do Espanhol, o time merengue que tem quatro pontos a mais que o segundo colocado - o Sevilla, buscará diante do Granada jogando em casa aumentar ainda mais essa diferença. Com isso, jogando longe de seus domínios, o Granada irá enfrentar o líder de La Liga, e deve ir a campo com uma equipe bastante defensiva.

Possível escalação do Real Madrid: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Alaba e Marcelo; Modric, Casemiro e Kroos; Rodrygo, Eden Hazard e Asensio.

Possível escalação do Granada: Maximiano; Quini, Duarte, Torrente Navarro e Neva; Collado, Milla, Petrovic e Uzuni; Suárez e Arezo.

DESFALQUES

Real Madrid:

BENZEMA: lesionado

VINICIUS JÚNIOR: suspenso

MENDY: lesionado

Granada:

SANTIAGO ARIAS: lesionado

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Real Madrid x Granada, válido pelo Campeonato Espanhol, será transmitido ao vivo pela plataforma de streaming Star+ neste domingo (6). A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.