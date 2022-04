Real Madrid x Getafe: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Espanhol 21/22

Real Madrid e Getafe se enfrentam neste sábado (9), no Santiago Bernabéu, a partir das 16h (de Brasília), pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, na internet.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Real Madrid x Getafe DATA Sábado, 9 de abril de 2022 LOCAL Santiago Bernabéu - Madrid, ESP HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Star+, na internet, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado (9), no Santiago Bérnabeu.

MAIS INFORMAÇÕES

Embalado com a vitória sobre o Chelsea por 3 a 1 no primeiro jogo das quartas de final da Champions League, o Real Madrid volta as atenções para o Campeonato Espanhol. Atualmente, soma 69 pontos, 12 a mais que o segundo colocado Barcelona.

O Getafe, por sua vez, vem de vitória sobre o Mallorca por 1 a 0 na última rodada, e aparece na 15ª posição, com 32 pontos.

A equipe de Quique Sanchez Flores perdeu apenas um dos últimos seis jogos no Espanhol (quatro vezes e uma vitória).

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Celta de Vigo 1 x 2 Real Madrid Espanhol 2 de abril de 2022 Chelsea 1 x 3 Real Madrid Champions League 6 de abril de 2022

Próximas partidas

GETAFE

JOGO CAMPEONATO DATA Athletic Bilbao 1 x 1 Getafe Espanhol 18 de março de 2022 Getafe 1 x 0 Mallorca Espanhol 2 de abril de 2022

