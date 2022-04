Real Madrid x Espanyol: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Espanhol 21/22

Real Madrid e Espanyol se enfrentam neste sábado (30), no Santiago Bernabéu, a partir das 11h15 (de Brasília), pela 34ª rodada de La Liga. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Real Madrid x Espanyol DATA Sábado, 30 de abril de 2022 LOCAL Estádio Santiago Bernabéu - Espanha HORÁRIO 11h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na TV fechada, e o Star+, no streaming, são os veículos que vão transmitir o jogo deste sábado, no Santiago Bernabéu. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Valendo o título espanhol?

O Real Madrid recebe o Espanyol, pela 34ª rodada de La Liga, e em meio a uma semifinal de Liga dos Campeões, os Merengues podem acrescentar mais um troféu a sua coleção, conquistando seu 35º título.

Para o duelo, porém, os comandados de Carlo Ancelotti terão uma difícil missão no meio de semana, já que precisam reverter uma derrota por 4 a 3 na primeira mão das seminais e, por isso, deverão mesclar o time neste duelo.

Querendo estragar a festa, e tentando se distanciar da zona de rebaixamento, o Espanyol vem com tudo para este jogo, principalmente por estar descansado.

Na tabela, o Real Madrid é líder com 78 pontos, seguido pelo Barcelona, que tem 63 pontos, enquanto o Espanyol ocupa 13º lugar, com 39 pontos.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Osasuna 1 x 3 Real Madrid La Liga 20 de abril de 2022 Manchester City 4 x 3 Real Madrid Liga dos Campeões 26 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Real Madrid x Manchester City Liga dos Campeões 4 de maio de 2022 16h (de Brasília) Atlético de Madrid La Liga 8 de maio de 2022 16h (de Brasília)

ESPANYOL

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético de Madrid 2 x 1 Espanyol La Liga 17 de abril de 2022 Espanyol 0 x 1 Rayo Vallecano La Liga 21 de abril de 2022

Próximas partidas