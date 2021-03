Real Madrid x Elche: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Partida será disputada neste sábado (13), pela 27ª rodada do Espanhol; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Terceiro colocado na La Liga, o Real Madrid recebe o Elche neste sábado (13), às 12h15 (de Brasília), pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol, visando apenas a vitória para diminuir a vantagem do líder Atlético de Madrid. A partida terá transmissão ao vivo na ESPN Brasil, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Real Madrid x Elche DATA Sábado, 13 de março de 2021 LOCAL Estádio Alfredo di Stéfano - Madrid, ESP HORÁRIO 12h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Real quer diminuir a vantagem dos rivais na LaLiga / Foto: Getty Images

A ESPN Brasil, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo, às 12h15 (de Brasília). Aqui, na Goal, o torcedor também segue o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Cinco pontos atrás do Atlético e em terceiro na La Liga, apenas a vitória interessa ao Real Madrid contra o Elche. O time merengue tem, na terça-feira (16), um duelo decisivo contra a Atalanta pela Liga dos Campeões, mas nem por isso o treinador Zinedine Zidane deve poupar seus principais jogadores. Los Blancos devem ter um time "misto", com mudanças apenas nas laterais e no ataque.

O Elche visita o gigante espanhol precisando dos três pontos. O time é o primeiro fora da zona de rebaixamento e está a apenas dois pontos de distância dos dois primeiro times do Z3. Para isso, Fran Escribá quer manter o bom futebol que rendeu uma boa vitória contra o Sevilla, na última rodada.

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Odriozola, Varane, Nacho e Marcelo; Casemiro, Valverde e Kroos; Rodrygo, Vinicius Junior e Benzema.

Provável escalação do Elche: Badía; Barragán, Gonzalo, Dani Calvo e Josema; Guit, Marcone, Morente e Fidel; Boyé e Carillo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Real Madrid 1 x 1 Real Sociedad La Liga 1 de março de 2021 Atlético de Madrid 1 x 1 Real Madrid La Liga 7 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Real Madrid x Atalanta Champions League 16 de março de 2021 17h (de Brasília) Celta de Vigo x Real Madrid La Liga 20 de março de 2021 12h15 (de Brasília)

ELCHE

JOGO CAMPEONATO DATA Granada 2 x 1 Elche La Liga 28 de fevereiro de 2021 Elche 2 x 1 Sevilla La Liga 6 de março de 2021

Próximas partidas