Real Madrid x Eintracht Frankfurt: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Supercopa da Europa

Partida que reúne os vencedores da Champions e da Europa League será nesta quarta-feira (10); veja como acompanhar na TV e na internet

Real Madrid e Eintracht Frankfurt se enfrentam nesta quarta-feira (10), no estádio Olímpico de Helsinque, a partir das 16h (de Brasília), pela Supercopa da Europa. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, da TNT, na TV fechada, e do HBO Max, na plataforma de streaming.

O Real Madrid fará a sua primeira partida na temporada 2022/23 e terá todo o elenco à disposição do técnico Carlo Ancelotti. Tchouameni e Rudiger, recém-chegados ao clube, devem iniciar o duelo entre os reservas, assim como o brasileiro Rodrygo.

Do outro lado, o Frankfurt, que foi atropelado pelo Bayern pela primeira rodada da Bundesliga, não poderá contar com Onguene e Buta, lesionados, porém não terá outros problemas no elenco para o duelo em Helsinque.

Prováveis escalações

Possível escalação do Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Valverde, Benzema, Vinicius Jr.

Possível escalação do Frankfurt: Trapp; Toure, Ndicka, Tuta; Knauff, Sow, Rode, Lenz; Gotze, Kamada; Borre.

Desfalques da partida

Real Madrid:

sem desfalques confirmados.

Eintracht rankfurt:

Onguene e Buta: lesionados.

Quando é?

JOGO Real Madrid x Eintracht Frankfurt DATA Quarta-feira, 10 de agosto de 2022 LOCAL Estádio Olímpico de Helsinque, Helsinque - FIN HORÁRIO 16h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Real Madrid

JOGO CAMPEONATO DATA Real Madrid 2 x 0 Juventus Amistoso 30 de agosto de 2022 Real Madrid 2 x 2 América-MEX Amistoso 26 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Almería x Real Madrid La Liga 14 de agosto de 2022 17h (de Brasília) Celta x Real Madrid La Liga 20 de agosto de 2022 17h (de Brasília)

Eintracht Frankfurt

JOGO CAMPEONATO DATA Frankfurt 1 x 6 Bayern Bundesliga 5 de agosto de 2022 Magdeburg 0 x 4 Frankfurt Copa da Alemanha 1 de agosto de 2022

Próximas partidas