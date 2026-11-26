Real Madrid x Deportivo Alavés: prévia pela La Liga

La Liga - Rodada 14 28 de nov. de 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

O Real Madrid recebe o Deportivo Alavés no Santiago Bernabéu neste sábado, pela La Liga, com o time de Jose Mourinho em busca de manter sua posição perto do topo da tabela. A partida do dia 28 começa às 16h no horário EST e às 20h no horário GMT.

Real Madrid em grande fase na perseguição ao Barcelona

O Real Madrid chega ao fim de semana com cinco vitórias seguidas em todas as competições. A sequência inclui o triunfo por 2 a 1 fora de casa sobre o Barcelona, em 25 de outubro, e a vitória por 2 a 1 em casa contra o Celta Vigo no último sábado.

O Bernabéu tem sido uma verdadeira fortaleza nesta temporada. O Real Madrid venceu todos os jogos em casa, marcou 25 gols e soma 12 pontos na Champions League após quatro partidas. O momento é bom para o gigante espanhol. Vini Jr entrou durante a partida e teve boa atuação no último compromisso do time pela La Liga, no meio da semana, ajudando a equipe a virar o jogo e vencer o Celta Vigo por 2 a 1. Talvez seja o impulso de que o brasileiro precisa para reagir após um desempenho individual decepcionante até aqui na temporada. Ele marcou no meio da semana na goleada por 5 a 1 sobre o PSV Eindhoven pela Champions League. Jude Bellingham se destacou com um gol e uma assistência, enquanto o habilidoso meia turco Arda Guler contribuiu com duas assistências.

Getty Images

Deportivo Alavés precisa melhorar seu desempenho fora de casa

Com Quique Sanchez Flores no comando, o Alavés chega a Madri na nona posição. Venceu o Deportivo de A Coruña por 3 a 1 em seu jogo mais recente pela liga, mas perdeu por 6 a 1 para o Barcelona no início do mês. Por isso, precisará melhorar seu desempenho contra as equipes de elite para competir no Bernabéu. Talvez seja um bom momento para testar sua capacidade no emblemático estádio, já que o Alavés está invicto há três partidas e marcou nove gols nessa sequência. Por outro lado, ainda não venceu fora de casa nesta edição da La Liga, e o Bernabéu é um lugar difícil para mudar esse retrospecto.

Getty Images

Estatísticas e notícias sobre lesões

O Real Madrid venceu os últimos nove confrontos diretos.

O reserva Carlos Espi marcou quatro gols após sair do banco pelo Real Madrid em apenas 62 minutos em campo, enquanto o astro francês Kylian Mbappe tem 17 gols em 17 jogos.

O atacante brasileiro Rodrygo desfalca o Real Madrid há bastante tempo, mas seu compatriota Endrick está perto de voltar após um problema muscular.

O Alavés sofreu gols em cada um dos últimos 13 jogos contra o Real Madrid.

Prováveis escalações

Real Madrid (4231): Courtois; Trent, Konate, Huijsen, Carreras; Silva, Camavinga; Guler, Bellingham, Diomande; Mbappe.

Alavés (352): Sivera; Tenaglia, Koski, Otto; Perez, Ibanez, Blanco, Suarez, Rebbach; Boye, Martinez.

Notícias dos times e elencos