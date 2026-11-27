Como assistir a Real Madrid x Deportivo Alaves com uma VPN

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. Escolha um provedor confiável de serviço de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

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Prévia da partida

La Liga - Rodada 14 28 de nov. de 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

O Real Madrid recebe o Deportivo Alaves por LaLiga no Estadio Bernabeu neste fim de semana, com o time de Jose Mourinho em busca de ampliar sua sequência de vitórias.

O Madrid chega em ótima fase após vencer o PSV por 5 a 1 na Champions League, na terça-feira. A equipe foi para o intervalo em desvantagem depois que Ivan Perisic converteu um pênalti, mas três substituições no intervalo mudaram o jogo. Federico Valverde empatou, Jude Bellingham marcou um belo gol de longa distância e Kylian Mbappe fez mais dois antes de Vinicius Junior fechar a goleada.

Mourinho não ficou satisfeito com o primeiro tempo. Ele disse que usou vídeos no intervalo para mostrar aos jogadores o que estava dando errado e alertou para o risco de depender de viradas. Thibaut Courtois reforçou a mensagem, afirmando que o Madrid não pode se empolgar demais.

Bellingham tem sido o grande destaque. Após a vitória sobre o PSV, Mourinho o chamou de melhor meio-campista do mundo, enquanto o jogador da seleção inglesa atribuiu sua boa fase ao treinador e aos companheiros.

O Alaves, comandado por Quique Sanchez Flores, chega a Madrid depois de vencer o Deportivo de A Coruna por 3 a 1 fora de casa na última partida. A equipe ocupa a nona posição em LaLiga e tem apresentado resultados irregulares recentemente, incluindo uma derrota por 6 a 1 para o Barcelona em 31 de outubro.

O Madrid está em segundo lugar na tabela e venceu seus últimos cinco jogos. Veja como assistir à partida, além das notícias mais recentes dos times e do momento de cada um.

Os canais de TV e as opções de transmissão ao vivo para Real Madrid x Alaves estão listados abaixo. Acompanhe ao vivo pelo serviço indicado para assistir ao jogo no Bernabeu.

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