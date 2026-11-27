Como assistir a Real Madrid x Deportivo Alaves com uma VPN
Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede virtual privada (VPN) pode ajudar.
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- Escolha uma VPN confiável. Escolha um provedor confiável de serviço de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).
- Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.
- Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).
- Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.
- Faça login e encontre a transmissão. Crie uma conta ou entre na sua conta na emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar a partida!
CazéTV
✅ Possui o pacote principal de direitos da LaLiga no Brasil até 2032, garantindo transmissões ao vivo de todos os grandes jogos, incluindo o El Clásico entre Real Madrid e Barcelona.
✅ Não exige operadora de TV ou assinatura de streaming; basta abrir o aplicativo do YouTube em qualquer Smart TV, celular, tablet ou console de videogame.
✅ Complementa a transmissão ao vivo com uma forte presença nas redes sociais, oferecendo resumos, cortes e interações diretas com os torcedores brasileiros.
SportyNet
✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal.
✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora.
✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming.
Prévia da partida
O Real Madrid recebe o Deportivo Alaves por LaLiga no Estadio Bernabeu neste fim de semana, com o time de Jose Mourinho em busca de ampliar sua sequência de vitórias.
O Madrid chega em ótima fase após vencer o PSV por 5 a 1 na Champions League, na terça-feira. A equipe foi para o intervalo em desvantagem depois que Ivan Perisic converteu um pênalti, mas três substituições no intervalo mudaram o jogo. Federico Valverde empatou, Jude Bellingham marcou um belo gol de longa distância e Kylian Mbappe fez mais dois antes de Vinicius Junior fechar a goleada.
Mourinho não ficou satisfeito com o primeiro tempo. Ele disse que usou vídeos no intervalo para mostrar aos jogadores o que estava dando errado e alertou para o risco de depender de viradas. Thibaut Courtois reforçou a mensagem, afirmando que o Madrid não pode se empolgar demais.
Bellingham tem sido o grande destaque. Após a vitória sobre o PSV, Mourinho o chamou de melhor meio-campista do mundo, enquanto o jogador da seleção inglesa atribuiu sua boa fase ao treinador e aos companheiros.
O Alaves, comandado por Quique Sanchez Flores, chega a Madrid depois de vencer o Deportivo de A Coruna por 3 a 1 fora de casa na última partida. A equipe ocupa a nona posição em LaLiga e tem apresentado resultados irregulares recentemente, incluindo uma derrota por 6 a 1 para o Barcelona em 31 de outubro.
O Madrid está em segundo lugar na tabela e venceu seus últimos cinco jogos. Veja como assistir à partida, além das notícias mais recentes dos times e do momento de cada um.
Os canais de TV e as opções de transmissão ao vivo para Real Madrid x Alaves estão listados abaixo. Acompanhe ao vivo pelo serviço indicado para assistir ao jogo no Bernabeu.
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