Como assistir a Real Madrid x Deportivo Alavés com uma VPN

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Prévia da partida

La Liga - Rodada 14 28 de nov. de 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

O Real Madrid recebe o Deportivo Alavés pela LaLiga no Estádio Bernabéu neste fim de semana. O time de Jose Mourinho busca ampliar sua sequência perfeita de resultados.

O Madrid chega em grande fase após vencer o PSV por 5 a 1 na Champions League, na terça-feira. O time foi para o intervalo atrás no placar depois que Ivan Perisic converteu um pênalti, mas três substituições no intervalo mudaram o jogo. Federico Valverde empatou, Jude Bellingham marcou um golaço de longe, Kylian Mbappe fez mais dois gols e Vinicius Junior fechou a goleada.

Mourinho não ficou satisfeito com o primeiro tempo. Ele disse que usou vídeos no intervalo para mostrar aos jogadores o que estava dando errado e alertou que depender de viradas é arriscado. Thibaut Courtois reforçou a mensagem, afirmando que o Madrid não pode se empolgar demais.

Bellingham tem sido o grande destaque. Após a vitória sobre o PSV, Mourinho o chamou de melhor meio-campista do mundo, enquanto o jogador da seleção da Inglaterra atribuiu sua boa fase ao treinador e aos companheiros de equipe.

O Alavés, comandado por Quique Sanchez Flores, chega a Madrid após vencer o Deportivo de La Coruña por 3 a 1 fora de casa na última partida. O time ocupa a nona posição na LaLiga e tem oscilado recentemente, incluindo uma pesada derrota por 6 a 1 para o Barcelona em 31 de outubro.

O Madrid está em segundo lugar na tabela e venceu suas últimas cinco partidas.