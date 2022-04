Real Madrid e Chelsea se enfrentam nesta terça-feira (12), às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League. Como venceram o primeiro duelo por 3 a 1, os merengues podem perder por até um gol de diferença que, ainda assim, se classificam para as semifinais. A partida terá transmissão ao vivo do TNT Sports, na TV fechada, e pelo HBO Max, na internet – clique e confira mais sobre a assinatura do serviço com o UOL Play. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Real Madrid x Chelsea DATA Terça-feira, 12 de abril de 2022 LOCAL Santiago Bernabéu - Madrid, ESP HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O TNT Sports, na TV fechada, e o streaming HBO Max, na internet, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo desta terça-feira, no Santiago Bernabéu. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Embalado com a sequência de vitórias na temporada, o Real Madrid, com o apoio de sua torcida, busca avançar à semifinal da UCL.

Na fase de grupos, o Real encerrou na liderança do Grupo D, com 15 pontos (cinco vitórias e um empate), enquanto no mata-mata deixou para trás o PSG. No jogo de ida, os Merengues perderam por 1 a 0, mas na volta, ganharam por 3 a 1 em um jogaço marcado pelo hat-trick de Benzema.

Já o Chelsea, que precisa vencer por dois gols para levar o jogo para a prorrogação, encerrou a primeira fase da Liga dos Campões na vice-liderança do Grupo H, com 13 pontos (quatro vitórias, um empate e uma derrota). Nas oitavas, eliminou o Lille com duas vitórias: 2 a 0 e 2 a 1.

A CAMPANHA DO CHELSEA

Chelsea 1 x 0 Zenit

Juventus 1 x 0 Chelsea

Chelsea 4 x 0 Malmo

Malmo 0 x 1 Chelsea

Chelsea 4 x 0 Juventus

Zenit 3 x 3 Chelsea

Chelsea 2 x 0 Lille

Lille 1 x 2 Chelsea

Chelsea 1 x 3 Real Madrid

A CAMPANHA DO REAL MADRID

Inter de Milão 0 x 1 Real Madrid

Real Madrid 1 x 2 Sheriff

Shakhtar Donetsk 0 x 5 Real Madrid

Real Madrid 2 x 1 Shakhtar Donetsk

Sheriff 0 x 3 Real Madrid

Real Madrid 2 x 0 Inter de Milão

PSG 1 x 0 Real Madrid

Real Madrid 3 x 1 PSG

Chelsea 1 x 3 Real Madrid

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Real Madrid é favorito contra o Chelsea nas odds da Bet365 (Clique aqui e ganhe até R$ 200 em créditos de aposta). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,45 no triunfo dos Merengues, $ 3,50 no empate e $ 2,75 caso os Blues vençam.

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcado no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,80 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 2,00para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Também há a possibilidade de apostar no placar exato do confronto. Neste caso, paga-se $ 12.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Chelsea 1 x 3 Real Madrid Champions League 6 de abril de 2022 Real Madrid 2 x 0 Getafe Campeonato Espanhol 9 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sevilla x Real Madrid Campeonato Espanhol 17 de abril de 2022 16h (de Brasília) Osasuna x Real Madrid Campeonato Espanhol 20 de abril de 2022 16h30 (de Brasília)

CHELSEA

JOGO CAMPEONATO DATA Chelsea 1 x 3 Real Madrud Champions League 6 de abril de 2022 Southampton 0 x 6 Chelsea Premier League 17 de abril de 2022

Próximas partidas