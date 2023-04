Dicas de apostas de Real Madrid x Chelsea: previsões e odds para o confronto do primeiro jogo das quartas de final da Liga dos Campeões

No Santiago Bernabéu, duas potências do futebol mundial se encontram nesta quarta-feira (12 de abril), às 16h (horário de Brasília). O jogo entre Real Madrid e Chelsea será válido pela primeira partida das quartas de final da UEFA Champions League.

Este será um dos principais jogos desta fase, visto que a partida não envolve apenas os últimos dois campeões da europa, mas também do mundo: o Real Madrid, atual campeão, e o Chelsea, campeão na temporada 21/22.

Real Madrid para marcar no segundo tempo – 0,5/1 com bet365

Real Madrid para vencer sem sofrer gols – 1,75/1 com bet365

Benzema para marcar a qualquer momento – 1,1/1 com bet365

Houve gol do Real Madrid no segundo tempo nas últimas três partidas

O Real Madrid, maior vencedor da história da Liga dos Campeões, tem uma forte caraterística de dominar a segunda etapa e resolver seus jogos nos últimos 45 minutos. Inclusive, nas últimas três partidas disputadas, os Merengues balançaram as redes na etapa complementar em cada um desses jogos.

O Real fez gol no segundo tempo em sua última derrota na LaLiga por 3 a 2 frente ao Villarreal, marcou quando goleou o Barcelona por 4 a 0 com direito a hat-trick de Karim Benzema no jogo válido pela Copa do Rei, e antes disso, marcou na segunda etapa quando aplicou 6 a 0 no Real Valladolid, em outro hat-trick do camisa 9 dos merengues.

Para reforçar essa hipótese, é válido mencionar ainda que o Chelsea sofreu 5 gols no segundo tempo em seus últimos 8 jogos. Com isso, há uma forte probabilidade do Real anotar ao menos um gol na etapa final.

Chelsea não marca gol há três jogos

Em jogos válidos pela Liga Inglesa, o Chelsea segue numa sequência desastrosa. A equipe comandada atualmente por Frank Lampard não vence há quatro partidas, sendo dois empates e duas derrotas. Para piorar mais ainda esses números, nos últimos três jogos o time do Chelsea passou em branco.

Na Premier League, o Chelsea, décimo primeiro colocado, soma ao longo de 30 jogos, apenas 29 gols, o que deixa essa média abaixo de um gol a cada partida.

Para se ter uma ideia do pífio ataque do Chelsea na competição nacional, o atacante do Manchester City, Haaland (artilheiro da liga) soma sozinho 30 gols, ou seja, um único atleta tem mais gols que todo o time do Chelsea nesta edição do campeonato inglês.

A fase de Benzema continua muito boa

Com 24 gols em 31 jogos na temporada, Karim Benzema continua atuando em altíssimo nível, e chega em grande momento para o jogo, tendo feito incríveis seis gols nos últimos três jogos. Dessa forma, não há dúvidas de que o francês é um palpite perfeito para marcar a qualquer momento.

Além disso, é válido ressaltar que Vinícius Júnior, seu companheiro de ataque, é o principal assistente da equipe nesta Liga dos Campeões, ao todo, o brasileiro já deu quatro passes para gol e pode contribuir para que Benzema balance as redes na partida.

O atacante francês tem uma média de 2 gols por jogo em seus últimos três compromissos, por isso, é muito provável que ele entre em campo com o desejo de aumentar seus números e ajudar o maior campeão da história desta competição a dar um importante passo em busca da classificação para as semis.

*as odds estão sujeitas à mudanças, confira o site da bet365 para mais informações