Real Madrid x Brugge: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Merengues buscam a primeira vitória na Liga dos Campeões nesta terça-feira (1); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após estrear com derrota para o , o entra em campo para enfrentar o , nesta terça-feira (1), às 13h55 (de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal TNT, além do Facebook do Esporte Interativo e EI Plus. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto clicando AQUI!

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Real Madrid x Club Brugge DATA Terça-feira, 1 de outubro LOCAL Santiago Bernabéu - Madrid, ESP HORÁRIO 13h55 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto:Getty Images)

A partida terá transmissão para o pelo canal TNT, na TV fechada, além do Facebook do Esporte Interativo e EI Plus. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

REAL MADRID

Após a derrota para o PSG por 3 a 0 na primeira rodada do Grupo A, os merengues buscam a primeira vitória na 2019/20. Na liderança do Campeonato Espanhol, com 15 pontos, a equipe comandada por Zinedine Zidane chega embalada para o confronto em casa.

O francês poderá contar com Sergio Ramos e Nacho, que perderam o primeiro jogo da UCL por suspensão. No entanto, ele ainda apresenta dúvidas para escalar o time.

Luka Modric voltou de lesão no empate com o Atlético de Madrid na última rodada da LaLiga, e disputa vaga com James Rodríguez para o duelo desta terça, enquanto Nacho ganha espaço na lateral, com Marcelo ainda fora.

Ainda sem pontuar e na lanterna do Grupo A, o Real busca os primeiros três pontos na tabela.

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Nacho; Rodríguez, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Hazard

CLUB BRUGGE

Invicto há 14 jogos (10 vitórias e quatro empates), a equipe belga sabe que terá um grande desafio se quiser avançar às oitavas de final da Liga dos Campeões. Com PSG e Real Madrid no Grupo A, o time precisa ao menos superar um deles para ter chance de classificação.

Mais artigos abaixo

Na primeira rodada, o Brugge empatoucom o Galatasary sem gols em casa, e ocupa a vice-liderança do grupo, com um ponto. O PSG é o líder, com três.

Provável escalação do Brugge: Mignolet; Mata, Mitrovic, Deli; Diatta, Vormer, Rits, Vanaken, Sobol; Dennis, Okereke

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Real Madrid 2 x 0 Osasuna 25 de setembro 0 x 0 Real Madrid La Liga 28 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Real Madrid x Granada La Liga 5 de outubro 11h (de Brasília) Mallorca x Real Madrid La Liga 19 de outubro 16h (de Brasília)

CLUB BRUGGE

JOGO CAMPEONATO DATA Francs Borains 0 x 3 Brugge Copa da 25 de setembro Mechelen 0 x 5 Brugge 28 de setembro

Próximas partidas