Partida acontece neste sábado (3), pela quarta rodada da La Liga; veja como acompanhar na TV e na internet

O Real Madrid recebe o Bétis neste sábado (3), no Santiago Bernabéu, a partir das 11h15 (de Brasília), em duelo de líderes válido pela quarta rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Na primeira posição, com 9 pontos, o Real Madrid terá o apoio de sua torcida para manter 100% de aproveitamento no campeonato. Os Merengues não possui desfalques por lesão ou suspensos.

Do outro lado, o Bétis vem logo atrás com a mesma pontuação, mas com saldo de gols menor. Montoya e Camarasa, lesionados, são baixar no time visitante, assim como Pezzella, suspenso.

Prováveis escalações

Possível escalação do REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Tchouameni, Modric; Valverde, Benzema, Vinicius.

Possível escalação do BETIS: Silva; Ruibal, Felipe, Gonzalez, Moreno; Rodriguez, Carvalho; Canales, Fekir, Juanmi; Iglesias.

Desfalques da partida

Real Madrid:

sem desfalques confirmados.

Betis:

Martin Montoya e Victor Camarasa: departamento médico.

Pezzella: suspenso.

Quando é?

JOGO Real Madrid x Bétis DATA Sábado, 3 de setembro de 2022 LOCAL Santiago Bernabéu, Madrid - ESP HORÁRIO 11h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Real Madrid

JOGO CAMPEONATO DATA Espanyol 1 x 3 Real Madrid Espanhol 28 de agosto de 2022 Celta de Vigo 1 x 4 Real Madrid Espanhol 20 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Celtic x Real Madrid Espanhol 6 de setembro de 2022 16h (de Brasília) Real Madrid x Mallorca Espanhol 10 de setembro de 2022 9h (de Brasília)

Betis

JOGO CAMPEONATO DATA Betis 1 x 0 Osasuna Espanhol 26 de agosto de 2022 Mallorca 1 x 2 Betis Espanhol 20 de agosto de 2022

Próximas partidas