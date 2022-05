Real Madrid x Bétis: escalação, desfalques e mais do jogo do Campeonato Espanhol 2021/22

A bola vai rolar nesta sexta-feira (20) para Real Madrid x Bétis, pela última rodada do Campeonato Espanhol, a partir das 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Último jogo antes da final da Champions League, contra o Liverpool, no próximo dia 28, o Real Madrid, já campeão Espanhol, entrará em campo apenas para cumprir tabela, enquanto o Bétis, com 64 pontos, luta com o Sevilla (67 pontos) por uma vaga na próxima edição da UCL.

"Queremos nos despedir bem. O objetivo é o mesmo de sempre, claro. Ter uma boa dinâmica na equipe", afirmou Carlo Ancelotti.

Para o confronto, David Alaba, com problema no adutor, segue fora, enquanto Eder Hazard voltou a ser relacionado.

Do outro lado, o Bétis segue sem contar com Claudio Bravo, Victor Camarasa e Martin Montoya, lesionados, enquanto Marc Bartra está novamente disponível após cumprir suspensão.

Possível escalação do Real Madrid: Courtois; Carvajal, Nacho , Militão, Mendy; Kroos, Camavinga, Modric; Rodrygo , Benzema, Vinícius.

Possível escalação do Bétis: Silva; Bellerin, Pezzella, Gonzalez, Moreno; Rodrigues, Carvalho; Canais, Fekir, Juanmi; igrejas.

DESFALQUES

REAL MADRID:

David Alaba: lesionado

BÉTIS:

Claudio Bravo, Victor Camarasa e Martin Montoya: lesionados

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Real Madrid e Bétis será transmitido ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.