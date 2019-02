Real Madrid x Barcelona: Quem venceu mais no Santiago Bernabéu

Merengues registram ampla vantagem jogando em casa o El Clasico

Real Madrid e Barcelona terão pela frente uma semana decisiva. Na próxima quarta-feira (27), as equipes entram em campo pela semifinal da Copa do Rei, após o empate em 1 a 1 no Camp Nou.

Agora, no jogo da volta disputado no Bernabéu, o Real precisa de apenas um simples empate para avançar na competição, enquanto os catalães buscam não se agarrar no restrospecto da equipe quando joga Santiago Bernabéu.

No total, o Barça conquistou apenas 25 vitórias na casa do adversário, contra 63 derrotas, além de 22 empates.



Foto: Getty Images

Nos jogos da Primeira Divisão, o recorde no Bernabéu é de 21 vitórias para o Barcelona, ​​15 empates e 52 derrotas para o Real Madrid; Na Copa do Rei, há três triunfos dos catalães no campo inimigo, quatro empates e três vitórias merengues. Enquanto na Champions League, eles empataram duas vezes e ganharam uma vez cada.

Além disso, jogaram três vezes pela Copa da Liga (uma vitória do Barcelona e dois empates) e sete vezes pela Supercopa da Espanha (um empate e sete vitórias do Real).

Agora, Real e Barça entram em campo nesta quarta-feira (27), às 17h (de Brasília), em busca de uma vaga na decisão da Copa do Rei.