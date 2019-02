Real Madrid x Barcelona: Malcom, a grata surpresa no Clásico do Camp Nou

Enquanto muitos esperavam por Vinícius Júnior, ex-corintiano surpreendeu e roubou a cena

Vinícius Júnior, Philippe Coutinho, Marcelo... Os olhos estavam voltados para outros brasileiros, mas quem acabou roubando a cena no clássico entre Barcelona e Real Madrid, nesta quarta-feira (6), pelo jogo de ida das semifinais da Copa del Rey, que terminou empatado em 1 a 1, e sendo mais decisivo, foi Malcom. Ainda que o ex-Flamengo tenha tido boa atuação e sido importante, o ex-Corinthians, autor do gol de empate blaugrana, vinha tendo poucos minutos em campo com Ernesto Valverde e foi vital para o time catalão, o que tornou sua exibição ainda mais marcante.

Foi o primeiro clássico tanto de Vinícius Jr. quanto de Malcom, mas as expectativas eram diferentes. Enquanto um tem brilhado no time de Santiago Solari e vem sendo constantemente elogiado, outro vinha tendo pouco espaço e jogando pouco com Ernesto Valverde. Tanto que Sylvynho, auxiliar de Tite na Seleção Brasileira, esteve no Camp Nou para acompanhar os brasileiros, em especial Vinícius Júnior, mas provavelmente acabou gostando também da atuação de Malcom. Afinal, em campo, a realidade foi diferente da expectativa.

Vini Jr. começou com tudo, participando da jogada do gol do Real Madrid logo aos seis minutos de partida. Pelo lado esquerdo do ataque blanco, o brasileiro inverteu o jogo, achando Benzema dentro da área. O francês tocou para Lucas Vázquez abrir o placar.

O atacante ainda criou algumas boas jogadas e foi o jogador ofensivo mais perigoso do Real, especialmente nos contra-ataques, sendo o blanco que mais finalizou (4). Ele errou alguns lances, pecando na hora do último passe, mas mostrou a conhecida personalidade e sempre partiu para cima dos adversários.

(Foto: LLUIS GENE​)

Foi uma boa atuação de Vinícius Júnior, dentro das boas expectativas que ele carrega.

Malcom, por sua vez, surpreendeu.

O ex-corintiano perdeu uma chance clara de gol aos 19 minutos, após belo passe de Luis Suárez. Menos mal que o auxiliar assinalou um impedimento inexistente. Depois disso, porém, ele criou várias jogadas e ainda acertou a trave após cobrança de falta que contou com desvio de Rakitic.

O brasileiro foi o jogador do Barça que mais deu passes para finalizações (3) e cometeu faltas (5). Ele participou e buscou muito o jogo.

E foi coroado com seu grande momento no gol de empate, que ajudou a tornar a vida do Barça menos complicada para o jogo de volta da semifinal. Malcom aproveitou um rebote dentro da área e mostrou tranquilidade de veterano para dominar a bola e finalizar com perfeição para o fundo das redes.

(Foto: Getty Images)

O meia-atacante teve uma atuação surpreendente e importante, que pode lhe dar mais confiança para a sequência da temporada e oportunidades com Ernesto Valverde.

Com o empate, o Real tem a vantagem de poder empatar por 0 a 0 no duelo de volta, em casa, para avançar à final da Copa del Rey. Um novo 1 a 1 leva a definição para a prorrogação. Igualdades por 2 a 2 ou mais classificam o Barça. O jogo de volta será em 27 de fevereiro, também uma quarta-feira, no Bernabéu.