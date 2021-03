Real Madrid x Barcelona: LaLiga confirma data e horário de El Clásico

Messi e Sergio Ramos se encontram mais uma vez pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol, em clássico que pode definir a briga pelo título da competição

Vem El Clásico por aí. Nesta quinta-feira (18), LaLiga confirmou a data e o horário do duelo entre Real Madrid e Barcelona, que será válido pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol e pode definir muita coisa na briga por mais um título da competição.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O encontro entre Lionel Messi, artilheiro do Espanhol, e Sergio Ramos, mais um na longa e vitoriosa carreira dos craques, será disputado no dia 10 de abril, às 17h (de Brasília). Ou seja, falta menos de um mês para que os torcedores acompanhem mais essa grande partida entre os gigantes espanhóis.

O Real Madrid será o mandante do confronto e, por conta das reformas no Santiago Bernabéu, sediará o duelo no estádio Alfredo Di Stéfano, no Ciudad Deportiva, centro de treinamento do clube, localizado em Valdebebas. Essa, por sinal, será a primeira vez que o Barcelona joga no estádio, que recebe o nome de um dos maiores ídolos da história merengue.

Foto: Getty Images

Atualmente, o clube Blaugrana é o vice-líder de LaLiga, quatro pontos atrás do Atlético de Madrid de Simeone, eliminado da Liga dos Campeões nesta quarta-feira (17), pelo Chelsea. Já o Real, liderado pelos gols de Benzema, vem logo atrás, na terceira colocação, dois pontos atrás do Barcelona e seis de seu rival da capital espanhola.

Confira aqui a tabela de classificação de LaLiga.

No início da temporada, o Atlético abriu folga na liderança com os gols de Suárez e parecia que não daria chances a seus rivais. Contudo, os Colchoneros caíram de rendimento e viram os gigantes espanhóis encostarem na tabela.

El Clássico será disputado daqui a três rodadas, com a possibilidade de que essa diferença de pontos seja ainda menor. Ou seja, o grande duelo entre Real Madrid e Barcelona poderá colocar de vez um dos dois clubes na briga por LaLiga, ou até mesmo na liderança da competição, dependendo da combinação de resultados até lá.

No jogo de ida, pelo primeiro turno do Espanhol, no Camp Nou, o clube merengue levou a melhor, vencendo por 3 a 1 com gols de Sergio Ramos, Modric e Valverde.