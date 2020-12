Real Madrid x Atlético de Madrid: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Clássico espanhol a agita a 13ª rodada da La Liga neste sábado (12); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e se enfrentam neste sábado (12), no Alfredo Di Stéfano, às 17h (de Brasília), em clássico e duelo mais aguardado da 13ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida será transmitida ao vivo na ESPN . Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Real Madrid x Atlético de Madrid DATA Sábado, 12 de dezembro de 2020 LOCAL Alfredo Di Stéfano, Madrid - ESP HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida será transmitida ao vivo na ESPN Brasil, a partir das 17h (de Brasília). Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após superar a crise e conseguir se classificar às oitavas de final da UEFA Champions League, o Real Madrid entra em campo precisando vencer para, justamente, diminuir sua distância para o rival na tabela. Os Merengues seguem sem contar com Hazard e Jovic, lesionados, enqanto Odegaard é dúvida. Por outro lado, Sergio Ramos, Carvajal e Valverde retornam.

Já o Atlético de Madrid também garantiu sua vaga na competição europeia e agora volta as suas forças para o espanhol e quer ganhar para seguir com folga na liderança. O Atleti não terá Gimenez, Diego Costa e Sanchez, machucados. No ataque, Luis Suarez está confirmado.

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Vinicius, Benzema, Asensio.

Provável escalação do Atlético de Madrid: Oblak; Savic, Felipe, Hermoso; Trippier, Llorente, Koke, Saul, Carrasco; L Suarez, Felix.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Real Madrid 2 x 0 Borussia Monchengladbach 9 de dezembro de 2020 0 x 1 Real Madrid 5 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Real Madrid x La Liga 15 de dezembro de 2020 18h (de Brasília) x Real Madrid La Liga 20 de dezembro de 2020 17h (de Brasília)

ATLÉTICO DE MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 2 Atlético de Madrid Champions League 9 de dezembro de 2020 Atlético de Madrid 2 x 0 Real La Liga 5 de dezembro de 2020

Próximas partidas