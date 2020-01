Real Madrid x Atlético de Madrid: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Clássico espanhol será disputado neste sábado (1), às 12h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Clássico de Madrid na área! e entram em campo neste sábado (1), às 12h (de Brasília), em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal ESPN , na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Real Madrid x Atlético de Madrid DATA Sábado, 1 de fevereiro de 2020 LOCAL Santiago Bernabéu - Madrid, ESP HORÁRIO 12h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Merengues buscam se manter na liderança da Liga / Foto:Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN Brasil, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

REAL MADRID

Na liderança do Campeonato Espanhol, com 46 pontos, os merengues chegam embalados após a classificação para as quartas de final da .

Para o confronto, o técnico Zinedine Zidane deve seguir sem contar com Eden Hazard, que sofreu uma microfratura no tornozelo direito.

Embora recuperado, o belga não deve participar do clássico contra o próprio Atlético, já visando o seu retorno para o jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o , em 26 de fevereiro.

Por outro lado, Serio Ramos deve estar totalmente apto para iniciar o clássico ao lado de Varane.

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Valverde, Kroos, Casemiro, Valverde; Modric; Isco, Benzema

ATLÉTICO DE MADRID

Atravessando um momento irregular na temporada, o Atleti busca a recuperação após cair para a quarta posição, com 36 pontos.

Sem vencer há quatro jogos (dois empates e duas derrotas), os Colchoneros caíram de produção após a derrota nos pênaltis justamente para o Real Madrid na final da Supercopa da .

Provável escalação do Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Felipe, Savic, Lodi; Herrera, Partey, Níguez; Ángel Correa; João Félix, Koke

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Real 0 x 1 Real Madrid 26 de janeiro Zaragoza 0 x 4 Real Madrid Copa do Rei 29 de janeiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Osasuna x Real Madrid La Liga 9 de fevereiro 12h (de Brasília) Real Madrid x La Liga 16 de fevereiro 17h (de Brasília)

ATLÉTICO DE MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Cultura Leonesa 2 x 1 Atlético de Madrid Copa do Rei 23 de janeiro Atlético de Madrid 0 x 0 Legánes La Liga 26 de janeiro

Próximas partidas