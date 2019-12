Real Madrid x Athletic Bilbao: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (22), pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Vindo de empate com o Barcelona sem gols, o volta a campo neste domingo (22), contra o , às 17h (de Brasília), em duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo do Fox Premium. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Real Madrid x Bilbao DATA Domingo, 22 de dezembro LOCAL Santiago Bernabéu - Madrid, ESP HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Merengues seguem colados no Barça / Foto:Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo do Fox Premium. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

REAL MADRID

Com confiança após o bom futebol apresentado no Camp Nou na última rodada, os merengues entram em campo torcendo por um tropeço do na rodada da Liga Espanhola.

Para o confronto, o técnico Zinedine Zidane não poderá contar com Casemiro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, Luka Modric entrará no meio-campo.

Gareth Bale, Benzema e Rodrugo devem assumir o ataque.

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Kroos, Modric, Valverde; Rodrygo, Benzema, Bale

ATHLETIC BILBAO

Sem vencer há dois jogos no Espanhol (uma derrota e um empate), o Bilbao entra em campo com a dura missão no Santiago Bernabéu.

Ander Capa suspenso, não entra em campo, assim como Oscar de Marcos, lesionado.

O time ocupa a oitava posição, com 27 pontos.

Provável escalação do Athletic Bilbao: Simón; Lekue, Martínez, Álvarez, Yuri, López, García; Williams, Sancet, Córdoba; García

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA x Real Madrid 15 de dezembro Barcelona 0 x 0 Real Madrid La Liga 18 de dezembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Real Madrid La Liga 4 de janeiro 12h (de Brasília) Valencia x Real Madrid 8 de janeiro 16h (de Brasília)

ATHLETIC BILBAO

JOGO CAMPEONATO DATA Athletic Bilbao 0 x 0 La Liga 14 de dezembro Intercity 0 x 3 Athletic Bilbao Copa del Rey 17 de dezembro

Próximas partidas