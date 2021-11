Real Madrid x Athletic Bilbao: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Em duelo atrasado válido pela nona rodada do Campeonato Espanhol, Real Madrid e Athletic Bilbao se enfrentam nesta quarta-feira (1), no Santiago Bernabéu, às 17h (de Brasília). Os Merengues buscam um triunfo para disparar na liderança. A partida terá transmissão ao vivo da Fox Sports, na tv fechada, e do Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Real Madrid x Athletic Bilbao DATA Quarta-feira, 1 de dezembro de 2021 LOCAL Santiago Bernabéu, Madrid - ESP HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O jogo será transmitido pela Fox Sports, na tv fechada, e pelo Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Líder da La Liga, o Real Madrid quer aproveitar o jogo atrasado para abrir ainda mais distância na ponta da tabela.

Dani Ceballos, Eden Hazard e Gareth Bale são desfalques certos, enquanto Rodrygo é dúvida para o técnico Carlo Ancelotti. No ataque, Vinicius Junior segue fazendo dupla de sucesso com Karim Benzema.

Do outro lado, o Athletic Bilbao vai atrás de pontos para tentar se aproximar do G-6.

A equipe terá um desfalque importante: Inigo Martinez está suspenso. Além disso, Nolaskoain, Berchiche, Vivian e Villalibre também não entram em campo.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Vinicius, Benzema, Asensio.

Provável escalação do Athletic Bilbao: Simon; Lekue, Alvarez, Nunez, Balenziaga; N Williams, Vencedor, D Garcia, Muniain; I Williams, R Garcia

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Real Madrid 2 x 1 Sevilla La Liga 28 de novembro de 2021 Sheriff 0 x 3 Real Madrid Champions League 24 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Real Madrid x Real Sociedad La Liga 4 de dezembro de 2021 17h (de Brasília) Real Madrid x Inter de Milão Champions League 7 de dezembro de 2021 17h (de Brasília)

ATHLETIC BILBAO

JOGO CAMPEONATO DATA Athletic Bilbao 2 x 2 Granada La Liga 26 de novembro de 2021 Levante 0 x 0 Athletic Bilbao La Liga 19 de novembro de 2021

Próximas partidas