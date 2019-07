Real Madrid x Arsenal: onde assistir, escalações, horário e mais informações

Clássico europeu será disputado nesta terça-feira (23), nos Estados Unidos

e entram em campo nesta terça-feira (23), às 20h (de Brasília), em um amistoso de pré-temporada pela Copa dos Campeões Internacionais. A partida será transmitida ao vivo pelo canal Fox Sports. Na Goal, você acompanha em tempo real, lance a lance, clicando AQUI

Confira mais informações sobre a partida!

REAL MADRID X ARSENAL: DATA, HORA, LOCAL

JOGO Real Madrid x Arsenal DATA Terça-feira, 23 de julho de 2019 LOCAL Estádio FedExField - Washington, EUA HORÁRIO 20h (de Brasília)

REAL MADRID X ARSENAL: INFORMAÇÕES

Após ter perdido o primeiro amistoso de pré-temporada para o de Munique por 3 a 1, o Real Madrid se vê em uma grande, que admitiu a possibilidade da saída do atacante.

No entanto, o amistoso poderá ser o segundo de Rodrygo com a camisa do clube merengue. Na estreia, ele marcou um golaço de falta contra os alemães.

Do outro lado, o Arsenal fará seu terceiro jogo pela Copa dos Campeões. Os ingleses já venceram o Bayern por 2 a 1 e a por 3 a 0.

Provável escalação do Real Madrid: Keylor Navas, Nacho, Varane, Sergio Ramos e Marcelo; Modric, Kroos e Isco; Hazard, Jovic e Vinicius Jr

Provável escalação do Arsenal: B. Leno; Maitland-Niles, Mustafi, Papastathopoutos, Nacho Monreal; Willock, Xhaka; Mkhitaryan, Ozil, Aubameyang; Lacazette