Real Madrid x Alavés: onde assistir ao vivo, horário e informações da La Liga 21/22

Defendendo a liderança, o Real Madrid recebe o Alavés neste sábado (19), no Santiago Bernabéu, às 17h (de Brasília), pela 25ª rodada da La Liga. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, na internet.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Real Madrid x Alavés DATA Sábado, 19 de fevereiro de 2022 LOCAL Santiago Bernabéu, Madrid - ESP HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Star+, na internet, transmitir o jogo deste sábado, no Santiago Bernabéu. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

O Real Madrid quer esquecer a derrota para o PSG no jogo de ida das oitavas de final da Champions League e focar as suas atenções na La Liga, na qual é líder, com 54 pontos.

Os Merengues sabem que um tropeço pode fazer os rivais encostarem de vez na tabela e, por isso, devem ir a campo com o que tiverem de melhor disponível.

Enquanto o Alavés está na zona de rebaixamento, ocupando a 18ª posição, com 20 pontos marcados.

O time visitante precisa somar pontos para não ver sua situação se complicar e promete jogar de igual para igual com o adversário deste sábado.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

REAL MADRID

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA PSG 1 x 0 Real Madrid Champions League 15 de fevereiro de 2022 Villarreal 0 x 0 Real Madrid La Liga 12 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Rayo Vallecano x Real Madrid La Liga 26 de fevereiro de 2022 14h30 (de Brasília) Real Madrid x Real Sociedad La Liga 5 de março de 2022 17h (de Brasília)

ALAVÉS

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Alavés 2 x 1 Valencia La Liga 13 de fevereiro de 2022 Elche 3 x 1 Alavés La Liga 5 de fevereiro de 2022

Próximas partidas