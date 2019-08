Real Madrid volta a ficar na frente do Barcelona no Espanhol após quase um ano

Merengues surpreenderam na estreia e conquistaram vitória com moral sobre o Celta de Vigo

Não se imaginava que, após uma péssima pré-temporada, o começaria a 2019-20 da melhor maneira possível. Isso porque os Merengues derrotaram o fora de casa por 3 a 1, e dissiparam as dúvidas que pairavam no Santiago Bernabéu.

O Real Madrid se colocou como líder do torneio e o que ainda vale mais destaque, passou o na tabela, já que os culés perderam para o na estria por 1 a 0.

(Foto: Getty Images)

Os Merengues não lideravam o campeonato há quase um ano, mais especificamente, desde 26 de agosto de 2018, quando venceram o GIrona por 4 a 1, na segunda rodada.

O Real Madrid não deixou as melhores impressões na pré-temporada, mas no momento da verdade e sem utilizar praticamente nenhuma das contratações, começou da mlehor maneira possível e recupera o primeiro lugar do futebol 356 dias depois.