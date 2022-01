Real Madrid vive expectativa de mercado agitado em janeiro; veja quem pode chegar e sair

Com dois dos maiores artilheiros de La Liga na temporada 2021/22, o Real Madrid de Carlo Ancelotti vem sendo a sensação espanhola, com Vini Júnior e Benzema liderando o elenco rumo a mais uma taça da Liga Espanhola.

Mesmo tão bem na Liga nacional e com a vaga nas oitavas da Champions League já garantida, o clube de Madrid precisa continuar se reforçando pra ficar cada vez mais imbatível. Mas é necessário dinheiro para contratar, e se desfazer de algumas peças é parte da junção de renda.

Com a raça e imenso poderio de marcação e armação de Modric, Casemiro e Kroos, além de Vini e Benzema, o Real não deixa a vontade de trazer Kylian Mbappé passar. No entando, para que o sonho do francês e do clube espanhol se torne realidade, há necessidade de convencer o PSG, que nem mesmo tendo recebido a oferta de 200 milhões de euros (R$ 1 275 bilhão, aproximadamente), quis aceitar a saída de Mbappé.

Em meados de 2022, o contrato do atacante acaba, e o Real precisa de uma chantagem boa que evite a renovação do francês com o PSG, e só assim poderá adquirir o jovem de 23 anos.

Para a parte defensiva, Éder Militão e Alaba conseguem dar conta quando o assunto é proteger, apesar da derrota para o Getafe no último domingo (02) por 1 a 0. Porém, Rudiger, do Chelsea, é um alvo do Real Madrid para somar ao elenco, já que este também não tem interesse em renovar com o clube inglês.

Na lateral-direita, Odriozola, atualmente na Fiorentina, e Mazraoui, do Ajax, podem ser opções para substituir Carvajal em má fase, após volta de lesão.

No caso das vendas, nomes como Gareth Bale, Isco, Marcelo e Hazard são personagens mais relacionados a venda do que a terem outras chances no elenco. Sem contar o atacante belga, os outros três atletas já estão há tempos à venda, mas não atraem muita atenção de clubes por aí.

O principal para o Real é a renovação de Modric, titular absoluto do elenco de Ancelotti. Os outros já citados, como Bale, Marcelo e Isco, estão com contrato próximo ao fim, mas não recebem interesse do clube espanhol para ficarem.

Já Hazard nunca conseguiu fazer um bom jogo como na época em que atuava pelo Chelsea, entrando sem boas atuações nos últimos jogos.