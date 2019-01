Real Madrid: Vinícius Junior faz primeiro jogo como titular em La Liga contra a Real Sociedad

De quebra, brasileiro se torna o primeiro titular do Real nascido nos anos 2000 no Espanhol

Onze jogos depois, Vinícius Júnior fará, enfim, sua estreia como titular em La Liga. O brasileiro está confirmado entre os onze que iniciam pelo Real Madrid na partida contra a Real Sociedad neste domingo (6), no Santiago Bernabéu. Ele é o primeiro Merengue nascido nos anos 2000 a começar uma partida em La Liga - marco que já havia alcançado em compromissos na Copa do Rei e da Champions League.

Por outro lado, o atacante já é o terceiro jogador da 'Geração Z' a ser escolhido como titular no Campeonato Espanhol: antes dele, Ferrán Torres, do Valencia, e Mujaid Sadick, do Deportivo, ambos também com 18 anos de idade, já haviam tido tal honra.

A titularidade de Vinícius vem em um momento difícil do galês Gareth Bale, que teve confirmada uma nova lesão, desta vez na panturrilha esquerda, após o empate em 2 a 2 contra o Villarreal na última semana. Com a previsão de recuperação de algumas semanas, é provável que o jovem brasileiro volte a aparecer entre os titulares nos próximos compromissos da equipe.

Em onze jogos pelo time principal, o jogador de 18 anos já balançou as redes duas vezes, contra o Valladolid, por La Liga, e contra o Melilla, pela Copa do Rei, no último mês.