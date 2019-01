Real Madrid: Vinícius Jr. está entre os melhores garçons na Espanha

Brasileiro tem sido um dos melhores jogadores do Real Madrid nesta temporada

Vinícius Júnior tem brilhado com dribles, grandes jogadas e atuações e, também, sendo um grande garçom no Real Madrid.

Com a assistência na goleada por 4 a 2 sobre o Girona, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa del Rey, nesta quinta-feira (24), o brasileiro chegou a oito passes para gol na temporada do futebol espanhol.

O ex-jogador do Flamengo, que tem sido um dos melhores do Real Madrid nesta temporada, igualou a quantidade de assistências de craques consagrados como Luis Suárez e Antoine Griezmann em 2018/19. Foram cinco passes para gol na Copa del Rey, um no Mundial de Clubes, um em La Liga e um na Champions League.

Apenas o gênio Lionel Messi e o lateral-esquerdo Jordi Alba, companheiro do argentino no Barcelona, estão na frente do brasileiro no futebol espanhol, com 13 e 10 assistências, respectivamente.