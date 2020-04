Real Madrid via tentar Haaland em 2020 e Mbappé em 2021, mancheta jornal espanhol

Norueguês e francês são dois dos mais promissores atacantes do mundo e o Real priorizará a contratação de cada um nas próximas temporadas

Haaland em 2020 e Mbappé em 2021. Este é o plano do para as próxima janelas de transferências. A prioridade no momento é um "atacante matador" e não há nenhum melhor do que o norueguês. Já o francês seria contratado só no verão europeu de 2021, quando lhe restaria apenas um ano de contrato com o .

A atual temporada mostrou que o time do Santiago Bernabéu tem algumas necessidades, uma delas no ataque. Luka Jovic foi contratado para ser reserva de Karim Benzema mas não agradou. Foram 25 jogos e apenas dois gols do sérvio com a camisa do Real. Por isso, a diretoria do clube já estabeleceu como meta a contratação de Haaland na próxima janela de transferências.

De acordo com o jornal Marca, a ideia é que Erling Haaland não seja somente o reserva de Benzema mas que ele seja o futuro titular da equipe. O camisa 9 do Real já tem 32 anos e por mais que haja confiança em seu trabalho, ele não pode ser o titular da vaga para sempre. O norueguês, há poucos dias, afirmou que quer atuar por um clube que o ajude a evoluir.

O norueguês foi contratado pelo junto ao RB Salzsburg em janeiro por R$ 111 milhões e foi estabelecida uma multa rescisória de R$ 418 milhões válida para somente alguns clubes, entre eles o Real. A notícia é boa para Mino Raiola, agente do jogador, que já havia declarado que queria levar algum de seus representados à Madri.

Porém, Haaland não preenche uma outra carência no ataque do Real Madrid: um goleador que atua pelos lados do campo e goste de arrancar com a bola. Características que tinha Cristiano Ronaldo e que não foram supridas. E para esta posição seria contratado Kylian Mbappé.

O clube merengue sabe que a contratação do francês não será uma operação fácil. E a crise causada pelo coronavírus complicou ainda mais uma possível negociação já na próxima janela. O Real Madrid não teria como bancar os altos valores pedidos pelo PSG para assinar com Mbappé.

Outro fator que pesa contra a saída de Mbappé no meio deste ano é a possível volta de Neymar ao Barcelona. Para os dirigentes do PSG seria quase como cometer um suicídio deixar suas duas grandes estrelas saírem na mesma temporada e, segundo o Marca, o brasileiro é quem está mais próximo de deixar o Parque dos Príncipes.

Uma possível saída do francês em 2021 seria benéfica para todas as partes. O contrato do jogador com o PSG se encerra em 2022 e esperar mais um ano para que ele saia de graça prejudicaria a boa relação entre os dois clubes. E como o Real não tem as condições financeiras para assinar agora, ficará para o ano que vem a investida merengue pelo jogador.

Desta forma, Mbappé terá uma temporada completa ainda pelo PSG (além do restante da atual, paralisada por conta da pandemia) e ainda pode jogar a e até mesmo as , desejo pessoal do francês.

Em breve, o Real Madrid deve ter um time completamente novo, mas, como de costume, recheado de grandes estrelas.