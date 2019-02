Real Madrid: "VAR deixa o futebol mais justo", afirma Sergio Ramos

O Real Madrid contou com uma ajuda do VAR (árbitro de vídeo) para vencer o Ajax por 2-1 fora de seus domínios no jogo de ida das oitavas de final da Champions League. E, para Sergio Ramos, o uso da tecnologia deixa o futebol mais justo.

O zagueiro se posicionou como um defensor do VAR ao fim da partida ocorrida na Amsterdam Arena.

"Sou defensor do VAR e, pouco a pouco, o futebol será mais justo. Às vezes, foi prejudicial para nós e, hoje, anulou um gol importante", disse o defensor.

Mais artigos abaixo

Hay partidos y partidos, pero este @RealMadrid siempre se entrega hasta el final... Al final, buen resultado para la vuelta en el Bernabéu.

There are different types of matches, but this team always fights until the end... In the end, a good result for the second leg. #HalaMadrid pic.twitter.com/PTqMESkZBM