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Nico Paz voltou a brilhar. O talento argentino, que há um ano vem se consolidando entre os melhores jogadores da Serie A, precisou de um gol, ou melhor, dois, na vitória da Argentina sobre a Bolívia para mostrar ao mundo que seu destaque no campeonato italiano não é por acaso. Pelo contrário: a evolução no Como é uma base sólida para que ele já seja considerado uma promessa de nível mundial.

Por isso, vários veículos espanhóis passaram a discutir seu futuro e os acordos entre Como e Real Madrid que foram atualizados no verão passado, de olho no próximo. O que farão Mourinho e Florentino Perez? De AS a Mundo Deportivo, a resposta é unânime: o Real Madrid já está pronto para recomprar Nico Paz.

SHOW DE NICO PELA ARGENTINA - Há tempos, Nico Paz é apontado na Argentina como o jogador que deverá herdar a camisa 10, agora oficialmente deixada por Leo Messi. O peso dessa herança, é claro, colocou sob os holofotes os primeiros jogos de fato sem Messi na seleção argentina de Scaloni. E, na primeira oportunidade, o talento nascido em 2004 deu um show: marcou dois gols, um mais bonito que o outro, em chutes potentes e precisos da entrada da área que terminaram no ângulo.

OS ACORDOS DO VERÃO - O talento de Nico Paz já era conhecido por Como e Real Madrid quando os clubes se sentaram à mesa para definir seu futuro, em meio a rumores de interesse concreto de metade da Europa e, na Itália, especialmente da Inter. No fim, o diretor esportivo Ludi ( LEIA AQUI SUA ENTREVISTA AO CM, TAMBÉM SOBRE O FUTURO DE JACOBO RAMON ) conseguiu tirar o meia-atacante do Real Madrid ao oferecer 60 milhões de euros por 100% dos direitos do jogador.



No acordo, porém, o Real Madrid garantiu a prioridade para recomprar 100% dos direitos de Nico Paz no verão de 2027 pelo valor fixado de 80 milhões de euros. Depois dessa data, segundo o Mundo Deportivo, o Como poderá vender seu camisa 10 argentino ao maior interessado, se quiser.

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O REAL MADRID JÁ DECIDIU - Esse último cenário, porém, não deve se concretizar. A mensagem de quase todos os veículos espanhóis é que o Real Madrid já tomou sua decisão: ao fim da temporada, levará Nico Paz de volta e pagará os 80 milhões de euros previstos nos acordos. Assim, Mourinho poderá integrá-lo a um meio-campo estrelado, no qual Jude Bellingham também continuará como protagonista.

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VERON O CONSAGRA - Enquanto isso, Nico Paz recebe elogios de um compatriota: Juan Sebastian Veron.

O ex-meio-campista argentino de Inter, Lazio, Parma, Sampdoria, Chelsea, Manchester United e Boca Juniors, hoje presidente do Estudiantes, declarou em entrevista à La Gazzetta dello Sport: "Nico Paz tem um talento incrível. O futuro é dele, se continuar a agir como o profissional que vem sendo. Aos 22 anos, só vi Lionel Messi e um certo Diego Armando Maradona fazerem certas coisas. Não quero dizer que ele chegará ao nível deles, porque isso significaria se tornar um craque absoluto, o símbolo de uma época, como Diego e Leo foram, cada um à sua maneira. Mas Nico Paz tem qualidade para tentar essa façanha. E torço para que consiga atingir esse objetivo".

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"Duas coisas nele me impressionam: a personalidade que mostra em campo e a naturalidade com que faz certas jogadas. A personalidade fica evidente porque os companheiros o procuram, passam a bola para ele mesmo quando está marcado, pois sabem que vai driblar o adversário e seguir em frente. Isso significa que todos reconhecem nele qualidades acima da média. Nico é um líder pela forma como se movimenta, ocupa os espaços em campo e conduz as jogadas. Ele decide quando acelerar ou diminuir o ritmo e, conforme a jogada se desenvolve, escolhe atacar pela direita, pela esquerda ou pelo meio. É o centro do jogo".

O PROFETA SE RENDE - O ex-meio-campista brasileiro Hernanes comenta: "Nico Paz é um fenômeno melhor do que eu, não vamos brincar".

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A MÃE DE MESSI - Por fim, o tio de Nico Paz, Fabian Paz, revelou um episódio curioso sobre a despedida de Lionel Messi da seleção argentina: "Ao sair do vestiário, Nico encontrou a mãe de Leo chorando e foi cumprimentá-la, pois já a conhecia. Então ela pegou a mão dele e disse: 'Você é o sucessor do meu filho'".