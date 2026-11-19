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Nico Paz voltou a brilhar. O talento argentino, que há um ano vem se firmando entre os melhores jogadores da Serie A, precisou de um gol, ou melhor, dois, na vitória da Argentina sobre a Bolívia para mostrar ao mundo que seu destaque no Campeonato Italiano não é por acaso e que, pelo contrário, a evolução no Como é uma base sólida para já considerá-lo uma promessa de nível mundial.

É justamente por isso que, na Espanha, vários veículos se perguntam sobre seu futuro e os acordos que já existem entre Como e Real Madrid e que foram atualizados no verão passado de olho no próximo. O que farão Mourinho e Florentino Perez? A resposta, de AS a Mundo Deportivo, é unânime: o Real já está pronto para recomprar Nico Paz.

SHOW DE NICO PELA ARGENTINA - Há algum tempo, Nico Paz é apontado na Argentina como o jogador que deverá herdar a camisa 10, oficialmente deixada vaga agora por Leo Messi. Uma responsabilidade enorme, claro, que voltou os holofotes para os primeiros jogos de fato sem o craque na seleção argentina de Scaloni. E, na primeira oportunidade, o talento nascido em 2004 teve uma atuação extraordinária, com dois gols, um mais bonito que o outro: dois chutes potentes e precisos da entrada da área, ambos no ângulo.

OS ACORDOS DO VERÃO - O talento de Nico Paz já era conhecido por Como e Real Madrid quando os clubes se sentaram à mesa para definir seu futuro, em meio a rumores de interesse concreto de metade da Europa, especialmente da Inter na Itália. No fim, o diretor esportivo Ludi ( LEIA AQUI SUA ENTREVISTA AO CM, TAMBÉM SOBRE O FUTURO DE JACOBO RAMON ) conseguiu tirar o meia-atacante do Real ao oferecer 60 milhões de euros por 100% dos direitos do jogador.



No acordo, porém, o Real Madrid garantiu o direito de prioridade para recomprar 100% dos direitos de Nico Paz no verão de 2027 pelo valor preestabelecido de 80 milhões de euros. Passada essa data, informa o Mundo Deportivo, o Como ficará livre para eventualmente vender seu camisa 10 argentino ao melhor ofertante.

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O REAL JÁ DECIDIU - Este último cenário, porém, está destinado a nunca se concretizar. A mensagem transmitida por quase toda a imprensa espanhola é que o Real Madrid já tomou sua decisão: ao fim da temporada, levará Nico Paz de volta para casa e pagará os 80 milhões de euros previstos nos acordos. Mourinho poderá, assim, incluí-lo em um meio-campo estrelado que ainda terá Jude Bellingham como protagonista.

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VERON SE RENDE AO TALENTO - Enquanto isso, Nico Paz recebe elogios de um compatriota: Juan Sebastian Veron.

O ex-meio-campista argentino de Inter, Lazio, Parma, Sampdoria, Chelsea, Manchester United e Boca Juniors (hoje presidente do Estudiantes) declarou em entrevista à La Gazzetta dello Sport: "Nico Paz tem um talento incrível. O futuro é dele, se continuar a se comportar como profissional, como vem fazendo. Aos 22 anos, só vi Lionel Messi e um certo Diego Armando Maradona fazerem certas coisas. Não quero dizer que ele chegará àquele nível, porque isso significaria se tornar um craque absoluto, o símbolo de uma época, como Diego e Leo foram, cada um à sua maneira. Mas Nico Paz tem as qualidades para tentar essa façanha. E torço para que consiga alcançar esse objetivo".

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"Duas coisas nele me impressionam: a personalidade que mostra em campo e a naturalidade com que faz certas jogadas. A personalidade fica evidente porque os companheiros o procuram e lhe passam a bola mesmo quando está marcado, pois sabem que ele vai driblar o adversário e seguir em frente. Isso significa que todos reconhecem suas qualidades acima da média. Nico é um líder pela forma como se movimenta, ocupa os espaços em campo e conduz as jogadas. Ele decide quando acelerar ou diminuir o ritmo e, de acordo com o desenvolvimento da jogada, escolhe atacar pela direita, pela esquerda ou pelo meio. É o centro do jogo".

A MÃE DE MESSI - Por fim, o tio de Nico Paz, Fabian Paz, revelou um episódio curioso sobre a despedida de Lionel Messi da seleção argentina: "Ao sair do vestiário, Nico encontrou a mãe de Leo chorando e foi cumprimentá-la, pois já a conhecia. Então ela pegou a mão dele e disse: 'Você é o sucessor do meu filho'".