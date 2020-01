Real Madrid vai à final da Supercopa com golaços e acertos de Zidane

Golaços de Kroos e Modric ajudaram os madridistas a avançarem à decisão do torneio

Zinedine Zidane surpreendeu ao escalar o com cinco meio-campistas para a semifinal da Supercopa da , nesta quarta-feira (08), contra o : Casemiro, Fede Valverde, Toni Kroos, Modric e Isco estiveram no setor. E a escolha do treinador francês não poderia dar mais certo.

Toni Kroos, com gol olímpico, abriu a contagem e Isco ampliou antes de Modric fazer um golaço para selar a vitória por 3 a 1 no duelo realizado na .

Após o duelo, Zidane exaltou a exibição de sua equipe, que vive um bom momento: já são 15 jogos sem derrotas, a melhor sequência do clube desde a histórica série de 40 partidas sem perder entre abril de 2016 e janeiro de 2017.

“Eu queria ter essa opção (cinco meio-campistas), colocar Isco e Modric por dentro para termos a bola”, disse Zidane após a vitória. “Interpretamos muito bem o jogo. Estou feliz porque os jogadores todos estiveram envolvidos”.

Agora o Real Madrid espera o vencedor do jogo entre e para saber quem enfrenta na decisão.